تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجنوب لم يقترب بعد من وقف النار

Lebanon 24
08-05-2026 | 23:10
A-
A+
الجنوب لم يقترب بعد من وقف النار
الجنوب لم يقترب بعد من وقف النار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب حسين سعيد في" النهار": الأزمة اللبنانية الحالية ليست منفصلة عن الاشتباك الإقليمي الكبير، والجبهة الجنوبية لم تكن يومًا ملفًا مستقلًا بالكامل، بل إحدى ساحات الضغط المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. ومن هنا، فإن أيّ تفاؤل بوقف قريب لإطلاق النار يبقى سابقًا لأوانه، لأن التسوية الشاملة نفسها لم تنضج بعد، وما يجري حتى اللحظة لا يتجاوز كونه مسارًا تفاوضيًا طويلًا ومعقّدًا، قد يتخلّله خفض للتوتر أو تفاهمات جزئية، لكنه لم يصل بعد إلى نقطة الحسم.
Advertisement
إسرائيل ليست بوارد القبول بوقف كامل لإطلاق النار في هذه المرحلة، لعدة أسباب متداخلة.  بنيامين نتنياهو يدرك أن أي توقف للحرب من دون تحقيق إنجاز واضح ضد حزب الله سيجعل الداخل الإسرائيلي في أزمة سياسية وأمنية خانقة، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات السياسية والانتخابية، ومع استمرار القلق الإسرائيلي حيال أمن المستوطنات الشمالية، كما أن تل أبيب ترى أن الوقت لا يزال يعمل لصالحها عسكريًا؛ ولذلك ستواصل استثمار تفوّقها عبر الاغتيالات والتدمير والضغط النفسي والإنساني، من أجل تحسين شروط أيّ تسوية مقبلة. وما جرى قبل أيام في حارة حريك، عبر اغتيال أحد قادة قوة الرضوان، مباشرة بعد تسريب الحديث عن أوراق تفاوضية بين واشنطن وطهران، لا يمكن فصله عن هذا السياق..
أما الحديث عن تحييد بيروت والضاحية، فيبدو أقرب إلى محاولة أميركية لمنح رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة اللبنانية هامشًا سياسيًا يساعدهما على مواصلة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، والتي تُستكمل جولاتها في واشنطن، أكثر مما هو تحول جذري في الموقف الإسرائيلي. فواشنطن وتل أبيب تحرصان على أن يُسجَّل أي تقدم محتمل لصالح الدولة اللبنانية ومؤسساتها، لا كإنجاز لمحور إيران أو لحزب الله.
في المقابل، لا تبدو الشروط اللبنانية نفسها قد نضجت بعد للوصول إلى اتفاق نهائي. فالبنود التي يطالب بها لبنان، من وقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين، وترسيم الحدود، وإعادة الإعمار، تصطدم بملفات أكثر تعقيدًا تتعلق بحصرية السلاح، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وطبيعة أي تفاهم أمني أو سياسي مستقبلي. كما أن المؤسسة العسكرية اللبنانية لا تبدو في وارد الانزلاق إلى مواجهة داخلية مع بيئتها الاجتماعية، ما يجعل تطبيق بعض الشروط المطروحة شديد الحساسية والتعقيد.
لذلك، فإن لبنان، بحكم تركيبته الداخلية وحساسية موقعه العربي، لا يستطيع الذهاب إلى أي تفاهم كبير مع إسرائيل تحت مظلة الاشتباك الإيراني - الأميركي وحدها، بل يحتاج إلى غطاء عربي واسع، تتقدمه المملكة العربية السعودية، بما يضمن عدم تحوّل أي تسوية إلى عنصر تفجير داخلي جديد. فالمسألة بالنسبة إلى لبنان ليست مجرد وقف نار عابر، بل ترتبط بمستقبل التوازنات الداخلية وموقع البلاد السياسي في المنطقة.
حتى ما يُسرّب عن قرب اتفاق بين واشنطن وطهران، تتحدث مصادر عديدة عن أنه سيكون محدودًا ومرحليًا في بداياته..
أما الجنوب اللبناني، فسيبقى للأسف الساحة الأكثر عرضة لدفع أثمان هذا الانتظار الطويل. سيكون هناك مزيد من التهجير، مزيد من الدمار، مزيد من استنزاف القرى والناس والبيئة الحاضنة، على وقع حرب يبدو أنها لم تقل كلمتها الأخيرة بعد. فكلما طال مسار التفاوض الأميركي - الإيراني، تحوّل الجنوب إلى ساحة ضغط مفتوحة تُدار بالنار والدم..
لذلك، فإن الحديث عن وقف قريب وشامل لإطلاق النار يبقى أقرب إلى الأمنيات منه إلى الوقائع. فالجبهة اللبنانية لن تنال استقرارًا حقيقيًا إلا ضمن اتفاق كبير ومتكامل يعالج جذور الاشتباك الإقليمي، ويُنتج تفاهمًا واضحًا بين واشنطن وطهران، برعاية عربية وازنة، وعندها فقط قد تمارس الولايات المتحدة ضغطًا جديًا على إسرائيل، كما قد تمارس إيران ضغطًا موازيًا على حزب الله للوصول إلى صيغة ترضي مختلف الأطراف.
 
مواضيع ذات صلة
ترامب لفوكس نيوز: مطلق النار لم يقترب من قاعة الاحتفالات
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: أين أنتم من تدمير القرى وتجريف الجنوب بعد وقف النار؟
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هيغسيث: وقف إطلاق النار مع إيران لم ينته بعد
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس: توقعنا أن تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل بعد وقف إطلاق النار لكنها لم تفعل
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:01:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-09
Lebanon24
02:56 | 2026-05-09
Lebanon24
02:45 | 2026-05-09
Lebanon24
02:34 | 2026-05-09
Lebanon24
02:30 | 2026-05-09
Lebanon24
02:15 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24