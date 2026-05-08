الجنوب لم يقترب بعد من وقف النار

كتب حسين سعيد في" النهار": الأزمة الحالية ليست منفصلة عن الاشتباك الإقليمي الكبير، والجبهة الجنوبية لم تكن يومًا ملفًا مستقلًا بالكامل، بل إحدى ساحات الضغط المتبادلة بين وإيران. ومن هنا، فإن أيّ تفاؤل بوقف قريب لإطلاق النار يبقى سابقًا لأوانه، لأن التسوية الشاملة نفسها لم تنضج بعد، وما يجري حتى اللحظة لا يتجاوز كونه مسارًا تفاوضيًا طويلًا ومعقّدًا، قد يتخلّله خفض للتوتر أو تفاهمات جزئية، لكنه لم يصل بعد إلى نقطة الحسم.ليست بوارد القبول بوقف كامل لإطلاق النار في هذه المرحلة، لعدة أسباب متداخلة. بنيامين نتنياهو يدرك أن أي توقف للحرب من دون تحقيق إنجاز واضح ضد سيجعل الداخل في أزمة سياسية وأمنية خانقة، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات السياسية والانتخابية، ومع استمرار القلق الإسرائيلي حيال أمن المستوطنات الشمالية، كما أن تل أبيب ترى أن الوقت لا يزال يعمل لصالحها عسكريًا؛ ولذلك ستواصل استثمار تفوّقها عبر الاغتيالات والتدمير والضغط النفسي والإنساني، من أجل تحسين شروط أيّ تسوية مقبلة. وما جرى قبل أيام في حارة حريك، عبر اغتيال أحد قادة قوة الرضوان، مباشرة بعد تسريب الحديث عن أوراق تفاوضية بين واشنطن وطهران، لا يمكن فصله عن هذا السياق..أما الحديث عن تحييد والضاحية، فيبدو أقرب إلى محاولة أميركية لمنح رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة اللبنانية هامشًا سياسيًا يساعدهما على مواصلة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، والتي تُستكمل جولاتها في واشنطن، أكثر مما هو تحول جذري في الموقف الإسرائيلي. فواشنطن وتل أبيب تحرصان على أن يُسجَّل أي تقدم محتمل لصالح الدولة اللبنانية ومؤسساتها، لا كإنجاز لمحور إيران أو لحزب الله.في المقابل، لا تبدو الشروط اللبنانية نفسها قد نضجت بعد للوصول إلى اتفاق نهائي. فالبنود التي يطالب بها ، من وقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين، وترسيم الحدود، وإعادة الإعمار، تصطدم بملفات أكثر تعقيدًا تتعلق بحصرية السلاح، وبسط سلطة كامل أراضيها، وطبيعة أي تفاهم أمني أو سياسي مستقبلي. كما أن المؤسسة العسكرية اللبنانية لا تبدو في وارد الانزلاق إلى مواجهة داخلية مع بيئتها الاجتماعية، ما يجعل تطبيق بعض الشروط المطروحة شديد الحساسية والتعقيد.لذلك، فإن لبنان، بحكم تركيبته الداخلية وحساسية موقعه العربي، لا يستطيع الذهاب إلى أي تفاهم كبير مع إسرائيل تحت مظلة الاشتباك الإيراني - الأميركي وحدها، بل يحتاج إلى غطاء عربي واسع، تتقدمه المملكة العربية ، بما يضمن عدم تحوّل أي تسوية إلى عنصر تفجير داخلي جديد. فالمسألة بالنسبة إلى لبنان ليست مجرد وقف نار عابر، بل ترتبط بمستقبل التوازنات الداخلية وموقع البلاد السياسي في المنطقة.حتى ما يُسرّب عن قرب اتفاق بين واشنطن وطهران، تتحدث مصادر عديدة عن أنه سيكون محدودًا ومرحليًا في بداياته..أما الجنوب اللبناني، فسيبقى للأسف الساحة الأكثر عرضة لدفع أثمان هذا الانتظار الطويل. سيكون هناك مزيد من التهجير، مزيد من الدمار، مزيد من استنزاف القرى والناس والبيئة الحاضنة، على وقع حرب يبدو أنها لم تقل كلمتها الأخيرة بعد. فكلما طال مسار التفاوض الأميركي - الإيراني، تحوّل الجنوب إلى ساحة ضغط مفتوحة تُدار بالنار والدم..لذلك، فإن الحديث عن وقف قريب وشامل لإطلاق النار يبقى أقرب إلى الأمنيات منه إلى الوقائع. فالجبهة اللبنانية لن تنال استقرارًا حقيقيًا إلا ضمن اتفاق كبير ومتكامل يعالج جذور الاشتباك الإقليمي، ويُنتج تفاهمًا واضحًا بين واشنطن وطهران، برعاية عربية وازنة، وعندها فقط قد تمارس الولايات المتحدة ضغطًا جديًا على إسرائيل، كما قد تمارس إيران ضغطًا موازيًا على حزب الله للوصول إلى صيغة ترضي مختلف الأطراف.