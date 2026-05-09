توتر ليلي جنوبًا… صور والبياضة تحت القصف

تشهد منذ ساعات الليل حالة من التوتر الأمني، مع سماع أصوات انفجارات ورشقات متقطعة في مدينة صور ومحيطها، تزامنًا مع اشتباكات متفرقة وقصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة البياضة.وبحسب المعلومات، فإن أصوات القذائف والاشتباكات سُمعت بوضوح في عدد من أحياء صور والقرى المجاورة، وسط تحليق مكثف للطيران المعادي واستنفار في المنطقة، ما أثار حالة من القلق والترقب بين الأهالي.