الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 85 موقعاً لـالحزب

كتبت المتحدثة باسم الجيش واوية، عبر منصة “أكس”: “يواصل العمل على إزالة التهديدات ضد مواطني وقوات الجيش الاسرائيلي في . خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أغار الجيش الاسرائيلي من الجو ومن البر على أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله . ومن بين البنى التحتية التي تمت مهاجمتها: مستودعات وسائل قتالية، منصات إطلاق، ومبانٍ مستخدمة لأغراض عسكرية، عمل منها مخربو على الدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل”.وأضافت واوية: “في ، أغار الجيش الاسرائيلي على موقع تحت أرضي استخدمته منظمة حزب الله الإرهابية لإنتاج وسائل قتالية خُصصت لاستهداف قوات الجيش الاسرائيلي ومواطني دولة . كما تمت مهاجمة مخربين من حزب الله عملوا على الدفع بمخططات إرهابية ضد قوات الجيش الاسرائيلي العاملة في جنوب لبنان”.وتابعت: “بالإضافة إلى ذلك، أطلق حزب الله خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عدة قذائف صاروخية باتجاه قوات الجيش الاسرائيلي العاملة في جنوب ، جنوب الخط الدفاعي الأمامي. وقد سقطت القذائف بالقرب من القوات، دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا”.