تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة.. قصف مكثف يستهدف عدداً من البلدات

Lebanon 24
09-05-2026 | 03:45
A-
A+
الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة.. قصف مكثف يستهدف عدداً من البلدات
الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة.. قصف مكثف يستهدف عدداً من البلدات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يتواصل القصف المدفعي الاسرائيلي على عدد من القرى الجنوبية حيث استهدف برعشيت وصفد البطيخ وتولين وصولاً إلى الغندورية وفرون. فيما  أغارت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم على النبطية الفوقا وعلى دوار كفرتبنيت، وأفيد بوقوع إصابات وعلى محل إطارات سيارات على طريق عام الشهابية – كفردونين.
Advertisement

الى ذلك، تتعرض منذ التاسعة بلدات ارنون، كفرتبنيت، والنبطية لقصف مدفعي متقطع.إضافة الى ذلك، عثرت فرق الدفاع المدني وبلدية طورا صباح اليوم على المفقودة الأخيرة في الغارة أمس على طورا، بعد سحب 5 شهداء و١٣ جريحاً.

من جهة أخرى أغارت مسيرة على بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل.

الى ذلك، حلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الطيران الحربي شن بعيد منتصف ليل الجمعة-السبت غارة على منزل في بلدة حاروف ودمره.

وفي وقت سابق، اطلق الجيش الاسرائيلي بعيد منتصف الليل الفائت، عددا من القذائف المدفعية بإتجاه بلدات مجدل زون المنصوري وبيوت السياد. وفورا تجدد القصف المدفعي وترافقت مع رمايات رشاشة شملت البياضة التي شهدت اشتباكات بين عناصرمن "حزب الله" والقوات الإسرائيلية.
 

كما كان الجيش الإسرائيلي ليلا اطلق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.
 

وفي مدينة بنت جبيل اقدم الإسرائيليون على نسف عدد من المنازل في حي الجبانة. وفجرا اطلق عددا من قذائف المدفعية على اطراف الغندورية.
مواضيع ذات صلة
الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة جنوباً.. وقصف يستهدف هذه البلدات
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 12:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة مشاة اسرائيلية توغلت الى شرق بلدة كفرشوبا وداهمت عدداً من المنازل في أطراف البلدة
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 12:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.. ما جديد وضع الميدان؟
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 12:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة جنوباً
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 12:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

صباح اليوم

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

النبطية

بيروت

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-09
Lebanon24
04:46 | 2026-05-09
Lebanon24
04:45 | 2026-05-09
Lebanon24
04:44 | 2026-05-09
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24