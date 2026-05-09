الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة.. قصف مكثف يستهدف عدداً من البلدات

يتواصل القصف المدفعي الاسرائيلي على عدد من القرى الجنوبية حيث استهدف برعشيت وصفد البطيخ وتولين وصولاً إلى الغندورية وفرون. فيما أغارت مسيرة إسرائيلية على الفوقا وعلى دوار كفرتبنيت، وأفيد بوقوع إصابات وعلى محل إطارات سيارات على طريق عام الشهابية – كفردونين.الى ذلك، تتعرض منذ التاسعة بلدات ارنون، كفرتبنيت، والنبطية لقصف مدفعي متقطع.إضافة الى ذلك، عثرت فرق الدفاع المدني وبلدية طورا صباح اليوم على المفقودة الأخيرة في الغارة أمس على طورا، بعد سحب 5 و١٣ جريحاً.من جهة أخرى أغارت مسيرة على بلدة حداثا في قضاء بنت .الى ذلك، حلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.وكان الطيران الحربي شن بعيد منتصف ليل الجمعة-السبت غارة على منزل في بلدة حاروف ودمره.وفي وقت سابق، اطلق الجيش الاسرائيلي بعيد منتصف الليل الفائت، عددا من القذائف المدفعية بإتجاه بلدات مجدل زون المنصوري وبيوت السياد. وفورا تجدد القصف المدفعي وترافقت مع رمايات رشاشة شملت البياضة التي شهدت اشتباكات بين عناصرمن " " والقوات .كما كان الجيش ليلا اطلق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين والاوسط.وفي مدينة بنت جبيل اقدم الإسرائيليون على نسف عدد من المنازل في حي الجبانة. وفجرا اطلق عددا من قذائف المدفعية على اطراف الغندورية.