الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة.. هذا ما استهدفته المدفعية

تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية حيث استهدف قصف مدفعي متواصل بلدات برعشيت وصفد البطيخ وتولين وصولاً إلى الغندورية وفرون.

وكان الجيش الاسرائيلي قد اطلق بعيد منتصف الليل الفائت، عددا من القذائف المدفعية بإتجاه بلدات مجدل زون وبيوت السياد. وفورا تجدد القصف المدفعي وترافقت مع رمايات رشاشة شملت البياضة التي شهدت اشتباكات بين عناصرمن " " وقوات العدو.كما كان العدو ليلا اطلق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين والاوسط.وفي مدينة اقدم العدو على نسف عدد من المنازل في حي الجبانة. وفجرا اطلق عددا من قذائف المدفعية على اطراف الغندورية.