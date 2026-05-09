تجاوزات وارتكابات في بلدية متنية

Advertisement

تشهد بلدية متنية ساحلية سلسلة تجاوزات وارتكابات يمارسها قيمون على فيها تتراوح بين فرض خوات على اصحاب المؤسسات السياحية والتجارية والبحرية ، وبين رسوم غير قانونية تفرض على المكلفين، إضافة إلى حصر كل الأعمال والإنشاءات الجديدة بمتعهد واحد من اقرباء مسؤول بارز في البلدية .ورغم الضجة المتصاعدة ، فإن المسؤولين عن الاحزاب في البلدة يغضون الطرف عن هذه التجاوزات لان بعضهم دخل "جنة" المكرمات التي توزع عليهم شهرياً او في المناسبات !