أرسلان يتصّل بالنائب أبو الحسن متضامناً

أجرى الأمير اتصالاً هاتفياً بالنائب ، مطمئناً إلى سلامته إثر الحادثة الأمنية التي تعرّض لها، ومعبّراً عن تضامنه الكامل معه ورفضه لأي محاولة من شأنها المساس بالأمن والاستقرار في الجبل.وشدّد على ضرورة تحصين الساحة الداخلية والحفاظ على السلم الأهلي، مؤكداً أن المرجع الوحيد لمعالجة مثل هذه الحوادث هو المختصة والأجهزة الأمنية الرسمية، بما يضمن كشف الملابسات كاملة ومحاسبة المسؤولين وفق القانون.