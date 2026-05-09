طقس ربيعي يسيطر على لبنان.. هكذا سيكون الجو نهاية الاسبوع

يسيطر طقس ربيعي مستقر ودافىء نسبياً على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية .ويكون الجو غداً صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل واستقرارها على الساحل، يتحول مساءً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة.الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة بينما تستمر بالارتفاع في المناطق الداخلية حيث تتخطى معدلاتها بحدود ٤ درجات.الثلاثاء:قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية .