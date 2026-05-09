لبنان
عون أكد للشيخ محمد بن زايد تضامن لبنان مع الإمارات في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة
Lebanon 24
09-05-2026
|
03:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
قبل ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس دولة
الإمارات العربية المتحدة
الشيخ
محمد بن
زايد ال
نهيان
وعرض معه الأوضاع الراهنة في
لبنان
والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، وأكد له تضامن شعب لبنان مع شعب
الإمارات
الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
واطلع رئيس الجمهورية الشيخ محمد بن زايد على آخر المستجدات المتعلقة بمسار الاجتماعات
اللبنانية
الاميركية الاسرائيلية التي تعقد في واشنطن .
وشكر رئيس دولة الإمارات
الرئيس عون
على عاطفته مؤكدا وقوف الإمارات دوما إلى جانب لبنان وشعبه لاسيما في المرحلة الدقيقة الراهنة ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من اجل تحقيق الامن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل اراضيه .
