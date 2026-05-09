عون أكد للشيخ محمد بن زايد تضامن لبنان مع الإمارات في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة

أجرى رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس دولة الشيخ زايد ال وعرض معه الأوضاع الراهنة في والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، وأكد له تضامن شعب لبنان مع شعب الشقيق في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.واطلع رئيس الجمهورية الشيخ محمد بن زايد على آخر المستجدات المتعلقة بمسار الاجتماعات الاميركية الاسرائيلية التي تعقد في واشنطن .وشكر رئيس دولة الإمارات على عاطفته مؤكدا وقوف الإمارات دوما إلى جانب لبنان وشعبه لاسيما في المرحلة الدقيقة الراهنة ودعمها للخطوات التي يتخذها لبنان من اجل تحقيق الامن والاستقرار فيه واستعادة سيادته على كامل اراضيه .