نتيجة عطل تقني.. إرجاء وصول طائرة مساعدات أوروبية

Advertisement

يقوم العامة الدكتور ركان ناصر الدين، والمفوضة الأوروبية للمساواة والجاهزية وإدارة الأزمات، حجة لحبيب بزيارة المستودع المركزي للدواء والمستلزمات الطبية في ، التابع لوزارة الصحة العامة، في الاولى من بعد ظهر اليوم، بحضور سفيرة الإتحاد في ساندرا دي وال، ووفد من ، وذلك بهدف الاطلاع على الحاجات وتحديد المزيد من خطوات التعاون.يلي ذلك جولة داخل مستشفى الكرنتينا.من جهة ثانية، ونظرا لعطل تقني اصاب الطائرة التي كان مرتقبا وصولها إلى لبنان ظهر اليوم في إطار جسر جوي اوروبي انساني، تم إرجاء الموعد إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في حينه.