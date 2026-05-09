فضل الله: لن نسمح بالعودة إلى ما قبل 2 آذار

أكد عضو للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا في موقع دفاعي عن وجودنا ومصيرنا في مواجهة عدوان اسرائيلي على بلدنا، وأن هناك مرحلة جديدة لا تقبل فيها العودة إلى ما قبل ٢ آذار، فعندما يعتدي على قرانا وعلى ضاحيتنا، فإن على العدو أن يتوقع رداً، وهو ما تقوم به المقاومة، ومهما كانت الأثمان والتحديات، فإن المقاومة لن تسمح بالعودة إلى المرحلة الماضية، مشيراً إلى أنّ هناك مقاربتان مختلفتان في البلد حول كيفية مواجهة العدوان ، وهما مسار انقسام بين اللبنانيين، وهذا يحتاج إلى معالجة واعية ووطنية مسؤولة وعدم أخذ البلد إلى متاهات خطيرة، بل أن ننطلق جميعاً من قاعدة وطنية عنوانها التفاهم الوطني حول الخيارات، وتجميد الخلافات الداخلية، واعتبار العدوان على بلدنا هو تهديد وجودي للبنان، وأن نتائجه لا تقتصر على منطقة أو على طائفة أو على فئة، وأن نذهب جميعاً إلى أولوية وطنية واحدة، وهي وقف العدوان، وتحرير الأرض، وعودة ، واستعادة الأسرى، والتفاهم بعد ذلك على سُبل الحماية الوطنية.كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه لناعي الحسين (ع) والشهداء الشهيد "يحيى محمد حدرج" في حسينية هونين في الغبيري، بحضور النائبين أمين شري وأيوب حميد وعدد من العلماء وعوائل ، وجمع من الأهالي.