غارات إسرائيلية استهدفت كفررمان… وتدمير منزل أثري بالكامل

شهدت بلدة كفرمان سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الأوتوستراد الجديد ومحيط عدد من المنازل داخل البلدة، حيث سُجّلت غارة قرب منزل الأثري الذي دُمّر بالكامل، وهو من أجمل وأقدم المنازل الحجرية التراثية في كفرمان، وفق ما أفادت مندوبة " ".كما استهدفت غارة محيط الجبانة قرب منزل ، وغارة أخرى خلف المدرسة قرب منزل .ورغم حجم الدمار الكبير الذي طال المنازل والممتلكات، الا انه لم تُسجّل أي إصابات.