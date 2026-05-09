الصدي: بدء تأهيل خط الغاز العربي في لبنان خلال أسابيع

09-05-2026 | 05:40
الصدي: بدء تأهيل خط الغاز العربي في لبنان خلال أسابيع
أشار وزير الطاقة والمياه جو الصدي إلى أن الاتفاقية التي وقعها مع نظيره المصري محمود عصمت بحضور رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في القاهرة، تقتضي إعادة تأهيل خط انابيب الغاز العربي في الجانب اللبناني والممتد من دير عمار الى الحدود السورية بطول نحو 30 كلم مع مسائل تقنية أخرى ذات صلة كالتحكم من بعد.

وأوضح في حديث تلفزيوني، ان "الأعمال ستنطلق في الأسابيع المقبلة ويتوقع ان تستغرق ما بين 3 الى 4 اشهر".

واعتبر أن "هذه الاتفاقية تشكل خطوة أساسية وعملية في إطار مساعينا للانتقال بقطاع انتاج الطاقة في لبنان الى الاعتماد على الغاز، ومتى أصبح خط الانابيب هذا جاهزاً بإمكاننا البدء باستيراد الغاز الطبيعي". وأكد ان "العمل قائم من جهة مع الأردن ومصر على إعداد اتفاقيات تجارية لشراء الغاز ومن جهة أخرى مع سوريا على إتفاقيات عبور لهذا الغاز".

