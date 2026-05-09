الصدي: بدء تأهيل خط الغاز العربي في لبنان خلال أسابيع

أشار والمياه جو الصدي إلى أن الاتفاقية التي وقعها مع نظيره المصري محمود عصمت بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في ، تقتضي إعادة تأهيل خط انابيب العربي في الجانب اللبناني والممتد من دير عمار الى بطول نحو 30 كلم مع مسائل تقنية أخرى ذات صلة كالتحكم من بعد.

وأوضح في حديث تلفزيوني، ان "الأعمال ستنطلق في الأسابيع المقبلة ويتوقع ان تستغرق ما بين 3 الى 4 اشهر".

واعتبر أن "هذه الاتفاقية تشكل خطوة أساسية وعملية في إطار مساعينا للانتقال بقطاع انتاج الطاقة في الى الاعتماد على الغاز، ومتى أصبح خط الانابيب هذا جاهزاً بإمكاننا البدء باستيراد الغاز الطبيعي". وأكد ان "العمل قائم من جهة مع ومصر على إعداد اتفاقيات تجارية لشراء الغاز ومن جهة أخرى مع على إتفاقيات عبور لهذا الغاز".