تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

معلومات تكشف: هذا ما اتفق عليه الجانبان السوري واللبناني خلال اللقاء في دمشق

Lebanon 24
09-05-2026 | 07:50
A-
A+
معلومات تكشف: هذا ما اتفق عليه الجانبان السوري واللبناني خلال اللقاء في دمشق
معلومات تكشف: هذا ما اتفق عليه الجانبان السوري واللبناني خلال اللقاء في دمشق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتهى الاجتماع الموسّع بين الوفد اللبناني، الذي ضمّ رئيس الحكومة نواف سلام، ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل، مع الوفد السوري في دمشق.
Advertisement

وبحسب المعلومات الصحافية، اتفق الجانبان على تأسيس مجلس أعمال لبناني–سوري يضم نخبة من رجال الأعمال في البلدين، على أن يزور الوفد اللبناني سوريا خلال حزيران المقبل.

كما طالب الوفد اللبناني الجانب السوري بفتح بعض المعابر المغلقة وتسهيل عمليات نقل البضائع.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على فتح صفحة جديدة بين البلدين مبنية على الاحترام والتعاون والأخوّة، فيما شدّد الشرع على وقوفه إلى جانب الحكومة اللبنانية ودعمها الكامل، في إطار علاقة تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وتعزيز التعاون الأخوي والاستراتيجي بين البلدين.

مواضيع ذات صلة
مصدر رسمي لبناني لفرانس برس: ليس لدينا معلومات عن أي اتصال مرتقب مع الجانب الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات تكشف للمرة الاولى.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن منفذ هجوم كنيس ميشيغان
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لقاء عون وترامب... ماذا كشفت آخر المعلومات؟
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة اللبنانية

وزير الاقتصاد

مجلس الوزراء

وزير الطاقة

نواف سلام

نائب رئيس

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:45 | 2026-05-09
Lebanon24
12:33 | 2026-05-09
Lebanon24
12:00 | 2026-05-09
Lebanon24
11:45 | 2026-05-09
Lebanon24
11:17 | 2026-05-09
Lebanon24
11:16 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24