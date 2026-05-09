هل وصل فيروس "هانتا" إلى لبنان؟ "الصحة" تكشف

أفادت في بيان، أنها تتابع "عن كثب بالتنسيق مع في ، المستجدات المتعلقة بحالات الهانتا المسجّلة أخيرا بصورة محدودة في بعض المناطق حول العالم".

وقالت: "يُعتبر فيروس الهانتا من الأمراض النادرة التي تنتقل بشكل أساسي عبر التعرّض لإفرازات القوارض المصابة، بما فيها البول أو البراز أو اللعاب، خاصةً عبر استنشاق الجزيئات الهوائية الملوّثة بهذه الإفرازات لا سيما في الأماكن المغلقة أو التي تفتقر إلى التهوية. وتبقى إمكانية انتقال من شخص لآخر محدودة ونادرة وتتطلّب مخالطة قريبة ومطوّلة. وتؤكد الوزارة، استناداً إلى تقييم ، أن الوضع الحالي لا يشكّل حالة طوارئ صحية، وأن المنظمة تواصل المراقبة الوبائية وتقييم المخاطر، مع اعتبار مستوى الخطر منخفضاً حتى الساعة. وقد شهدت السنوات الماضية عدداً محدوداً من الفاشيات لفيروس الهانتا، تمّ احتواؤها جميعاً من خلال تعزيز الترصّد الوبائي، واتخاذ التدابير الوقائية والاستجابة المناسبة، من دون تسجيل اي حالة في لبنان".

وختمت: "اخيرا تشدد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنّب تداول الإشاعات".