مجازر متنقّلة… استهدافات وغارات إسرائيلية متتالية وسقوط شهداء وجرحى (صور وفيديو)

يتواصل التصعيد على الأراضي ، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت عدداً من البلدات، ما أدى إلى وقوع دمار واسع وسقوط وجرحى، في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشنّ العدو الإسرائيلي 3 استهدافات، اثنان منها في منطقة السعديات، والثالث على طريق ملتقى النهرين في الدامور.

وبحسب مندوبة " "، استهدفت الغارة الأولى عند الساعة 2:12 في السعديات سيارة من نوع هيونداي آي10 فضية، ما أدى إلى سقوط .

أما الغارة الثانية، فاستهدفت عند الساعة 2:51 في السعديات سيارة من نوع رانج روفر بيضاء، وأسفرت عن سقوط شهيدين وجريح.

في حين استهدفت الغارة الثالثة سيارة في منطقة ملتقى النهرين في الدامور.

وأفادت مندوبة " 24" أنّ حصيلة الاستهدافات الثلاث التي طالت السعديات وملتقى النهرين جاءت على الشكل الآتي: في الاستهداف الأول في السعديات سقط شهيد، وفي الاستهداف الثاني في السعديات سقط شهيدان، أمّا الاستهداف الثالث في ملتقى النهرين فأدّى إلى سقوط ثلاثة شهداء.

Advertisement

مشاهد للغارة الّتي طالت منطقة السعديات pic.twitter.com/dQko58V3h5 — Lebanon 24 (@Lebanon24) May 9, 2026 وفي صور، أفادت مندوبة "لبنان 24" أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة العباسية.

وفي وقت سابق ، استهدفت بلدات: العباسية، تبنين، عين بعال، بيوت السيّاد، قليا، الزرارية (حيث طال القصف منزلًا في بستان)، الحلوسية، جناتا، ارزون، كفرا، ودير أنطار.

كما طالت الغارات دراجة نارية في حاريص، ومناطق معروب وباريش وطيردبا، إضافة إلى منزل في بلدة برج رحال.

وفي برج رحال، شنّت طائرة مسيّرة غارة استهدفت سيارة قرب ثانوية الشهيد محمد سعد.

وفي تطور آخر، استُشهد مواطن سوري وأصيبت ابنته الطفلة بجروح خطرة، إثر غارة مسيّرة لاحقتهما عبر ثلاث عمليات استهداف في منطقة النبطية.

بالتوازي، نفّذت مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" عمليات تمشيط بالرشاشات باتجاه أطراف بلدة دير سريان، فيما أعلن استهداف تجمع لآليات الجيش الإسرائيلي في منطقة رشاف – قضاء بنت جبيل.

كما تمكّنت فرق الإسعاف في اللبناني من إجلاء عائلة مؤلفة من أم وطفليها من حيّ الميس بين بلدتي شوكين وزبدين، بعد أن كانت محاصرة داخل البلدة.

وفي معروب، أسفرت غارة خلف محطة أبو زكي عن شهيد وجريحين.

الغارة الاسرائيلة الّتي استهدف بلدة برج رحال pic.twitter.com/BHzmZP0M9E — Lebanon 24 (@Lebanon24) May 9, 2026





















































































































































