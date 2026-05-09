بطاقات بـالدولار توقفت.. ووزارة مسؤولة

تصاعدت شكاوى مواطنين في محافظة - وتحديداً من المُستفيدين من بطاقة "أمان" التي تقدّم عبرها مساعدات مالية بالدولار لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.وفي التفاصيل، فقد أفاد بعض هؤلاء بأنَّ وزارة أوقفت وبشكل مفاجئ، الاستفادة من تلك البطاقات، مشيرين إلى أن بعض المستفيدين لم يحصلوا على مساعدات "أمان" منذ شهر كانون الثاني الماضي.وتقول المعلومات إنّ المواطنين توجهوا إلى مكاتب للاستفسار عمَّا يجري، إلا أنَّ الموظفين هناك يجيبون بـ"عدم معرفة الأسباب"، متحدثين عن أن "تجميد البطاقات صدر من الوزارة".