درغام: لمقاربة عادلة في ملف العفو العام

أكد عضو تكتل " القوي" النائب درغام، خلال لقاء الإفتاء في ، "دعم التكتل لإقرار قانون عفو عام يرفع الظلم عن الموقوفين"، معتبراً أن "بقاء موقوفين لعدة دون أحكام يشكل ظلماً كبيرا".

وفي ما يتعلق بمشروع العفو العام، شدد على "وجود ملاحظتين أساسيتين: الأولى رفض شمول تجار المخدرات بأي عفو فهم يدمرون المجتمع ويقضون على الشباب، والثانية ضرورة مقاربة ملف بحساسية وطنية تراعي تضحيات ".

وأكد "رفض أي مقاربة تمس بحقوق شهداء الجيش اللبناني أو تتجاوز التضحيات التي قدمها العسكريون دفاعاً عن الوطن"، مشدداً على أن "أي معالجة لملف العفو العام يجب أن تراعي العدالة وتحفظ كرامة عائلات وحقوقهم".

وأشار درغام إلى "وجود موقوفين يُصنَّفون سجناء رأي بسبب منشورات على ، إضافة إلى موقوفين على خلفيات مرتبطة بالحرب "، لافتاً إلى أن "المتغيرات السياسية الراهنة تستوجب إعادة النظر في بعض الملفات".

كما حمّل اللبناني "جزءاً من المسؤولية عن طول أمد التوقيفات"، داعياً إلى "معالجة عادلة تنهي هذا الملف وترفع الظلم عن الموقوفين".

وختم مشيداً بدور دار الإفتاء في عكار في حماية السلم الأهلي وجمع أبناء المنطقة، مثنياً على "مواقف المفتي زيد بكار زكريا الداعمة للحوار ومعالجة الملفات الوطنية".