جعجع: نؤكد على الدور الذي تقوم به البلديّات في هذه المرحلة الدقيقة

بحث رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، مع وفد من بلدة كفريا – البقاع الغربي، شؤون البلدة وأوضاعها العامّة، فضلاً عن أبرز حاجاتها الإنمائيّة والخدماتيّة في المرحلة الراهنة، ولا سيّما في خضم الظروف الاقتصاديّة والمعيشيّة الصعبة التي تعيشها مختلف المناطق اللبنانيّة.
وعرض الوفد أمام جعجع التحدّيات التي تواجه العمل البلدي، والحاجات المتعلقة بالبنى التحتيّة والخدمات الأساسيّة، مؤكداً "ضرورة تعزيز التعاون والمتابعة من أجل دعم البلدة وتأمين متطلّبات أهلها".
جعجع شدد على" أهميّة الدور الذي تقوم به البلديّات في هذه المرحلة الدقيقة"، مثنيًا على "اندفاع المجلس البلدي الجديد ورغبته في العمل لما فيه مصلحة كفريا وأبنائها".
وأكد "الوقوف إلى جانب البلدة ومتابعة القضايا المطروحة ضمن الإمكانات المتاحة، لما فيه خير المنطقة وأهلها".
وضمّ اللقاء رئيس بلدية كفريا – البقاع الغربي، محمد ضايع ونائبه نديم الهندي والمختار علي صالح، بالإضافة إلى فاعليات إجتماعية من المنطقة، في حضور منسّق منطقة البقاع الغربي في الحزب ايلي صقر.