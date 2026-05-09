جعجع: نؤكد على الدور الذي تقوم به البلديّات في هذه المرحلة الدقيقة

بحث "القوّات اللبنانيّة" في معراب، مع وفد من بلدة كفريا – ، شؤون البلدة وأوضاعها العامّة، فضلاً عن أبرز حاجاتها الإنمائيّة والخدماتيّة في المرحلة الراهنة، ولا سيّما في خضم الظروف الاقتصاديّة والمعيشيّة الصعبة التي تعيشها مختلف المناطق اللبنانيّة.

وعرض الوفد أمام التحدّيات التي تواجه العمل البلدي، والحاجات المتعلقة بالبنى التحتيّة والخدمات الأساسيّة، مؤكداً "ضرورة تعزيز التعاون والمتابعة من أجل دعم البلدة وتأمين متطلّبات أهلها".

جعجع شدد على" أهميّة الدور الذي تقوم به البلديّات في هذه المرحلة الدقيقة"، مثنيًا على "اندفاع الجديد ورغبته في العمل لما فيه مصلحة كفريا وأبنائها".

وأكد "الوقوف إلى جانب البلدة ومتابعة المطروحة ضمن الإمكانات المتاحة، لما فيه خير المنطقة وأهلها".

وضمّ اللقاء رئيس بلدية كفريا – ، محمد ضايع ونائبه نديم والمختار ، بالإضافة إلى فاعليات إجتماعية من المنطقة، في حضور منسّق الغربي في الحزب صقر.