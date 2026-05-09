تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عناية عزالدين: التمويل وحده لا يكفي ما دام العدوان مستمراً

Lebanon 24
09-05-2026 | 08:06
A-
A+
عناية عزالدين: التمويل وحده لا يكفي ما دام العدوان مستمراً
عناية عزالدين: التمويل وحده لا يكفي ما دام العدوان مستمراً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 شددت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية المنسقة الوطنية للتحول في النظام الغذائي في لبنان النائبة عناية عزالدين، على أن "تمويل النظم الغذائية لا يمكن التعامل معه كملف تقني أو مالي منفصل عن السياسات ، خصوصاً في الدول التي تتعرض للحروب والاعتداءات والابادة الممنهجة، حيث تتحول البنى التحتية الغذائية إلى أهداف مباشرة للتدمير".

كلامها جاء في الجلسة المخصصة للتمويل والاستثمار في النظم الغذائية خلال مشاركتها في الاجتماع العربي الرابع لتحوّل النظم الغذائية، الذي تنظّمه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع حكومة مصر واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وبرنامج الغذاء العالمي.

وركزت على أن "معظم المقاربات المطروحة لتمويل النظم الغذائية تنطلق من تجارب دول تواجه أزمات مرحلية، فيما يختلف الواقع بالكامل في الدول الهشة والتي تشهد حروبا واعتداءات، وعلى رأسها لبنان، بحيث لا يمكن فصل التمويل عن الحرب، ولا التعافي عن وقف التدمير الممنهج". وأشارت إلى أن "لبنان حصل على قروض وهبات وبرامج دعم لإعادة تأهيل قطاعه الغذائي والزراعي بعد كل حرب، إلا أن إسرائيل عادت في كل مرة لتدمير ما أُعيد بناؤه، وصولاً إلى حرب 2023 والحرب الحالية التي دمرتا البنى التحتية المرتبطة بالنظام الغذائي، لا سيما في الجنوب والبقاع، من أراضٍ زراعية وشبكات ري وأسواق ومرافق إنتاج وتخزين ونقل".

وأشارت إلى أن "استهداف الأعيان المدنية والبنى التحتية الغذائية يشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تدمير مقومات العيش الأساسية أو استخدام التجويع كسلاح حرب". وشددت على أن "الدول المانحة والمؤسسات الدولية لا يمكن أن تكتفي بالتمويل والإدانة السياسية، بل عليها تحمّل مسؤولياتها في الضغط لوقف الاعتداءات وتفعيل آليات المساءلة الدولية بحق الدول التي تنتهك القانون الدولي". ودعت إلى "إعادة النظر بآليات التمويل الدولي للدول ، والانتقال من القروض إلى آليات أكثر عدالة ومرونة تقوم على المنح، وتأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي للدول المتضررة".

ولفتت إلى أن "حماية النظام الغذائي لا تقتصر على دعم الزراعة فقط، بل تشمل حماية الوصول إلى الغذاء، واستمرارية الأسواق وسلاسل الإمداد، ودعم سبل العيش، وحماية المجتمعات المتضررة والنازحة".

وشددت على أن "أي حديث عن التعافي في لبنان يبقى ناقصاً ما دام العدوان الاسرائيلي مستمرا"ً، معتبرة أن "المدخل الحقيقي لحماية النظم الغذائية يبدأ بوقف الاعتداءات وحماية المدنيين وضمان الوصول إلى الأراضي، وإعادة وضع الأمن الغذائي في صلب القرار السياسي والأمني أو خطة إعادة إعمار". 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الإيراني في باكستان: نقاط الخلاف ستبقى قائمة مع واشنطن ما دام الحصار البحري مستمرا
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
واقي الشمس وحده لا يكفي.. هل ترتكبون خطأً فادحاً بحق بشرتكم؟
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: وحدة إدارة الكوارث ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة مستمرّة في تقديم الدعم للبلدات الصامدة
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب الصيادلة يطمئن اللبنانيين: لا أزمة انقطاع أدوية والمخزون يكفي لأشهر
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة الدول العربية

النظام الغذائي

الأمم المتحدة

الدول العربية

إسرائيل

البقاع

لبنان

دوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:45 | 2026-05-09
Lebanon24
12:33 | 2026-05-09
Lebanon24
12:00 | 2026-05-09
Lebanon24
11:45 | 2026-05-09
Lebanon24
11:17 | 2026-05-09
Lebanon24
11:16 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24