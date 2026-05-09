مركز الحريري الطبي يعلن تنفيذ مئات عمليات الإسعاف ونقل الجرحى في صيدا والجوار

أصدر "مركز الطبي الإجتماعي" التابع لمؤسسة الحريري تقريره الدوري عن حصيلة خدماته وتقديماته الصحية للنازحين عبر فريقي العيادات النقالة والجهاز الطبي المتنقل، في مراكز الإيواء والبيوت في مدينة والجوار خلال شهرين منذ بداية الحرب على (آذار ونيسان 2026).

وأشار المركز في تقريره إلى أن "فريق العيادات النقالة قام خلال هذه الفترة بـ 77 زيارة ميدانية وإجراء معاينات لنحو 1791 نازحًا من قبل أطباء صحة عامة، وتقديم 3484 وصفة دواءً لحالات حادة ومزمنة في مراكز: ثانوية ثريا فارس أبو علفا الرسمية – مرجان، دار اليتيم العربي، النادي المعني، مدرسة صيدا الإبتدائية الرسمية (الرشدية)، والإصلاح المتوسطة المختلطة الرسمية الأولى، بالإضافة إلى استقبال ومعاينة مرضى من والمقيمين في مركز الحريري الطبي الإجتماعي في صيدا القديمة وفي مركز التابع لمؤسسة الحريري في منطقة تعمير

وفي سياق متصل، قام فريق الجهاز الطبي المتنقل وخلال الفترة نفسها في هذه المراكز بـ 282 مهمة إسعاف ميداني، وبـ 258 مهمة نقل مرضى إلى مستشفيات، منها 82 حالة طارئة (بما فيها جرحى أصيبوا في اعتداءات إسرائيلية) و176 حالة باردة"