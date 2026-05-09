تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مركز الحريري الطبي يعلن تنفيذ مئات عمليات الإسعاف ونقل الجرحى في صيدا والجوار

Lebanon 24
09-05-2026 | 09:54
A-
A+
مركز الحريري الطبي يعلن تنفيذ مئات عمليات الإسعاف ونقل الجرحى في صيدا والجوار
مركز الحريري الطبي يعلن تنفيذ مئات عمليات الإسعاف ونقل الجرحى في صيدا والجوار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أصدر "مركز الحريري الطبي الإجتماعي" التابع لمؤسسة الحريري تقريره الدوري عن حصيلة خدماته وتقديماته الصحية للنازحين عبر فريقي العيادات النقالة والجهاز الطبي المتنقل، في مراكز الإيواء والبيوت في مدينة صيدا والجوار خلال شهرين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان (آذار ونيسان 2026).

وأشار المركز في تقريره إلى أن "فريق العيادات النقالة قام خلال هذه الفترة بـ 77 زيارة ميدانية وإجراء معاينات لنحو 1791 نازحًا من قبل أطباء صحة عامة، وتقديم 3484 وصفة دواءً لحالات حادة ومزمنة في مراكز: ثانوية ثريا فارس أبو علفا الرسمية – مرجان، دار اليتيم العربي، النادي المعني، مدرسة صيدا الإبتدائية الرسمية (الرشدية)، والإصلاح المتوسطة المختلطة الرسمية الأولى، بالإضافة إلى استقبال ومعاينة مرضى من النازحين والمقيمين في مركز الحريري الطبي الإجتماعي في صيدا القديمة وفي مركز المجتمع المحلي التابع لمؤسسة الحريري في منطقة تعمير عين الحلوة.

وفي سياق متصل، قام فريق الجهاز الطبي المتنقل وخلال الفترة نفسها في هذه المراكز بـ 282 مهمة إسعاف ميداني، وبـ 258 مهمة نقل مرضى إلى مستشفيات، منها 82 حالة طارئة (بما فيها جرحى أصيبوا في اعتداءات إسرائيلية) و176 حالة باردة"

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتفاقية تعاون بين جامعة الروح القدس و"مركز اليوسف الطبي"
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: استشهاد 12 من الطاقم الطبي بغارة إسرائيلية على مركز صحي في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن تنفيذ عمليات طيران ليلية في بحر العرب
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية الرسالة للإسعاف الصحي: إخلاء مركز بنت جبيل التطوعي عقب استهدافات متكرّرة للمركز والإسعاف
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 20:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع المحلي

مؤسسة الحريري

عين الحلوة.

الإسرائيلية

عين الحلوة

الإسرائيلي

عين الحلو

النازحين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:45 | 2026-05-09
Lebanon24
12:33 | 2026-05-09
Lebanon24
12:00 | 2026-05-09
Lebanon24
11:45 | 2026-05-09
Lebanon24
11:17 | 2026-05-09
Lebanon24
11:16 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24