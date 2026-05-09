تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جنود إسرائيليون يهربون من سلاح "حزب الله".. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
09-05-2026 | 11:17
A-
A+
جنود إسرائيليون يهربون من سلاح حزب الله.. شاهدوا الفيديو
جنود إسرائيليون يهربون من سلاح حزب الله.. شاهدوا الفيديو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عرض "حزب الله" مشاهد قال إنها توثق عمليات عسكرية نفذها أخيراً ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مستخدماً محلّقات انقضاضية وصواريخ ومسيّرات وقذائف مدفعية.

ونشر الإعلام الحربي في الحزب مقطعاً قال إنه يوثق استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية في موقع "نمر الجمل" المستحدث مقابل بلدة علما الشعب، في 8 أيار 2026، بواسطة محلّقة انقضاضية.
Advertisement

وأظهرت اللقطات، وفق ما بثه الحزب، موقع الاستهداف وتحركات قرب الدبابة، قبل اقتراب المحلّقة من الهدف.

كما نشر الحزب مشاهد قال إنها تعود لاستهداف تجمعات آليات وجنود إسرائيليين في جنوب لبنان بالمسيّرات والصواريخ والمدفعية.

وفي تسجيل آخر، عرض "حزب الله" ما قال إنها عملية نُفذت في 6 أيار 2026 ضد تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البيّاضة الجنوبية، بواسطة محلّقة انقضاضية، مع مشاهد لرصد آليات وموقع عسكري مستحدث.

ويقول "حزب الله" إن عملياته تأتي رداً على خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما تتهم إسرائيل الحزب بانتهاك الهدنة وتؤكد أنها تستهدف مواقع وبنى عسكرية تابعة له.

وفي الفترة الأخيرة، برز استخدام الحزب لمسيّرات تعمل بالألياف البصرية، وسط تقارير عن قلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من قدرتها على المناورة وتنفيذ ضربات دقيقة بكلفة منخفضة نسبياً.
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": استهدفنا تجمّعًا لآليّات وجنود الجيش الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بالأسلحة الصاروخيّة
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يعمل "حزب الله" الآن على أسر جنود إسرائيليين؟
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"غارة جوية" لـ"حزب الله".. شاهدوا الفيديو
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": سلاح الجوّ الإسرائيليّ يُحاول اعتراض طائرة مسيّرة أطلقها "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة العسكرية

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

المقاومة

الإسلام

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-05-10
Lebanon24
02:00 | 2026-05-10
Lebanon24
01:57 | 2026-05-10
Lebanon24
01:45 | 2026-05-10
Lebanon24
01:30 | 2026-05-10
Lebanon24
01:27 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24