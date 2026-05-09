جنود إسرائيليون يهربون من سلاح "حزب الله".. شاهدوا الفيديو

عرض "حزب الله
" مشاهد قال إنها توثق عمليات عسكرية نفذها أخيراً ضد الجيش الإسرائيلي
في جنوب لبنان
، مستخدماً محلّقات انقضاضية وصواريخ ومسيّرات وقذائف مدفعية.
ونشر الإعلام الحربي في الحزب مقطعاً قال إنه يوثق استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية في موقع "نمر الجمل" المستحدث مقابل بلدة علما الشعب، في 8 أيار 2026، بواسطة محلّقة انقضاضية.
وأظهرت اللقطات، وفق ما بثه الحزب، موقع الاستهداف وتحركات قرب الدبابة، قبل اقتراب المحلّقة من الهدف.
كما نشر الحزب مشاهد قال إنها تعود لاستهداف تجمعات آليات وجنود إسرائيليين في جنوب لبنان
بالمسيّرات والصواريخ والمدفعية.
وفي تسجيل آخر، عرض "حزب الله" ما قال إنها عملية نُفذت في 6 أيار 2026 ضد تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البيّاضة الجنوبية، بواسطة محلّقة انقضاضية، مع مشاهد لرصد آليات وموقع عسكري مستحدث.
ويقول "حزب الله" إن عملياته تأتي رداً على خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما تتهم إسرائيل
الحزب بانتهاك الهدنة وتؤكد أنها تستهدف مواقع وبنى عسكرية تابعة له.
وفي الفترة الأخيرة، برز استخدام الحزب لمسيّرات تعمل بالألياف البصرية، وسط تقارير عن قلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية
من قدرتها على المناورة وتنفيذ ضربات دقيقة بكلفة منخفضة نسبياً.