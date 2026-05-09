تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

7 شهداء إثر غارة السكسكية.. وبيان من مختار البلدة

Lebanon 24
09-05-2026 | 11:16
A-
A+
7 شهداء إثر غارة السكسكية.. وبيان من مختار البلدة
7 شهداء إثر غارة السكسكية.. وبيان من مختار البلدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، اليوم السبت، أنّ غارة العدو الإسرائيلي على بلدة السكسكية قضاء صيدا، أدت في حصيلة أولية إلى 7 شهداء من بينهم طفلة و15 جريحاً من بينهم ثلاثة أطفال.
Advertisement
 
 
إلى ذلك، نفى مختار بلدة السكسكية أمين شومر، في بيان، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ورود اتصال إلى العائلة النازحة التي استهدفها العدو الإسرائيلي اليوم في البلدة، يطلب منها إخلاء المنزل الذي كانت تسكنه.


وأكد أن هذه الأخبار "عارية من الصحة، وهي مجرد إشاعات ومحض افتراء وكذب بحق العائلة المنكوبة والجريحة والشهيدة"، معتبراً أن "ذلك يشكل محاولة لتبرير وحشية العدو وجريمته الموصوفة، التي تضاف إلى سجله الحافل بالجرائم والمجازر".


وأضاف: "بالأمس سربت إشاعات أطلقها بعض المراهقين من أبناء البلدة، تحدثت عن إنذارات لبعض الأحياء والمنازل البعيدة من مكان الاستهداف الذي وقع اليوم، ليتبين لاحقا أنها أكاذيب وألاعيب من بعض المراهقين لغاية في نفس يعقوب. لقد تم كشف الضالعين بالأمر، وستتم ملاحقتهم بسبب هذه الأفعال الدنيئة والخطيرة".
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": 3 شهداء في الغارة الّتي استهدفت بلدة السكسكية
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:20:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انتشال 7 شهداء و5 جرحى من تحت الأنقاض جراء غارة أركي
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:20:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: الغارة على بلدة أنصارية أدّت إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة 7 أشخاص
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:20:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 7 شهداء و11 جريحاً حصيلة الغارات الاسرائيلية على بلدة الشهابية قضاء صور
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:20:15 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

الإسرائيلي

أمين شومر

قضاء صيدا

إسرائيل

السكس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-05-10
Lebanon24
02:00 | 2026-05-10
Lebanon24
01:57 | 2026-05-10
Lebanon24
01:45 | 2026-05-10
Lebanon24
01:30 | 2026-05-10
Lebanon24
01:27 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24