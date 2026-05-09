في الجنوب.. إجلاء عائلة حوصرت داخل منزل بسبب القصف الإسرائيلي

تمكّنت فرق الإسعاف في اللبناني - من إنجاز مهمة إنسانية اليوم، حيث تم إجلاء عائلة مؤلّفة من أم وطفليها من حي الميسة بين بلدتي شوكين وزبدين، بعد أن كانت محاصرة داخل البلدة بفعل الجوية ، ونفاد مواد التموين.

