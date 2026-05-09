قصف إسرائيليّ وعمليات لـحزب الله.. هذه آخر مستجدات الجنوب

يواصل العدو اعتداءاته على ، مستهدفاً عدداً من القرى والبلدات في الجنوب.

ومساء، قصف العدو الإسرائيلي مناطق النبطية، طريق تول - الدوير، زوطر الشرقية، يحمر الشقيف، أرنون، ، باريش، حاروف، المراونية، السريرة.



كذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً عند الأطراف الجنوبية لمدينة ميس الجبل لجهة بلدة بليدا، تبعه تفجير آخر في بلدة عيترون.



عمليات لـ" "

بدوره، أعلن "حزب الله" تنفيذ سلسلة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، فتحدث عن قصف تجمعات لجنود العدو في طيرحرفا، شمع، ديرسريان، شرق بلدية ، مستوطنة شلومي ، موقع جل العلام.

أيضاً، أعلن "الحزب" استهداف دبابة من نوع "ميركافا" في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة.











