تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة المحامين في طرابلس تكّرم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج

Lebanon 24
09-05-2026 | 13:59
A-
A+
نقابة المحامين في طرابلس تكّرم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج
نقابة المحامين في طرابلس تكّرم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كرّم نقيب المحامين في طرابلس مروان ضاهر واعضاء مجلس النقابة النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي احمد رامي الحاج ، تقديرًا لعطاءاته. 
Advertisement



وشارك في حفل التكريم الوزير السابق سمير الجسر، القضاة: هاني الحجار، ناجي الدحداح، الدكتور احمد الايوبي، ناظم الخوري ،هنادي جابر، رنا عاكوم، رانيا الأسمر، فادي ملكون، باسم تقي الدين، النقباء السابقون: جورج طوق، جورج موراني، عبد الرزاق دبليز، أنطوان عيروت، ميشال الخوري، فهد المقدم، محمد المراد، ماري تراز القوال، أعضاء مجلس النقابة: رنا فتفت، إبراهيم حرفوش، طوني فرنجية، نبهان حداد، أعضاء لجنة صندوق التقاعد نبيل قطرة ورنا تانيا الغزّ، أعضاء الهيئة الإدارية لمعهد المحاماة الدكتور جورج شدراوي، الاستاذ بطرس فضول، الدكتورة غنى مواس، الدكتور دانيال قطريب، اعضاء اللجنة الاجتماعية المنظمة للحفل، اضافة الى محامين.



البداية بكلمةٍ ترحيبية للنقيب ضاهر قال فيها: " لم تكن المناصب الرفيعة يوماً القاباً تُمنح، بل مراتب تُرتقى بعرق الجدارة ونقاء المسيرة، فهناك الكثير من الأسماء لم تمر في القضاء مروراً عابراً، بل تركت آثاراً تُشبه هيبة العدالة عينها، واليوم، ونحن نلتقي في هذه المناسبة، لا نقف فقط أمام تعيينٍ في مركزٍ قضائي رفيع، بل أمام مسيرة رجل عرف كيف يصنع احترامه بهدوئه، وهيبته بنزاهته ومكانته بثباته على الحق".



وتابع: " حضرة الرئيس، إن تولّيكم منصب النائب العام لدى محكمة التمييز ليس مجرد انتقالٍ إلى موقع أعلى في السلم القضائي، بل هو تتويج لمسيرة ناصعة بالعلم، والصلابة، والنزاهة، والاستقلالية التي لم تنحنِ يوماً أمام ضغط، ولم تساوم على حق،  فلقد عرفكم أهل القضاة وأهل القانون رجلاً لا يكتفي بتطبيق النص، بل يسمو به إلى غايته الحقيقية، غاية إحقاق الحق وصون الكرامة الإنسانية وحماية هيبة الدولة من خلال هيبة العدالة نفسها، فالقضاء في مفهومكم، لم يكن يوماً وظيفة، بل رسالة، ولم يكن منصباً، بل أمانة ثقيلة حملتموها بشرف الكبار ونزاهة الرجال الذين يدركون أن القاضي لا يُقاس بما يملك من سلطة، بل بما يتحلّى به من عدل وتجرد وشجاعة".



وأضاف: " إن المرحلة التي يمر بها الوطن اليوم تحتاج إلى قضاء قوي، مستقل، شجاع، يعيد إلى الناس ثقتهم بالدولة وبالعدالة، ومن هنا، فإن الآمال المعلّقة عليكم كبيرة، والثقة بكم أكبر، لأنكم أثبتم اهليةً مميزة في تحمّل هذه الأمانة الثقيلة بكل ما تتطلبه من حكمةٍ وحزم وضمير حي".



وتابع:" لقد كنتم، على امتداد مسيرتكم، سنداً لنقابة المحامين في طرابلس، ولم تبخلوا يوماً بعلمكم، ولا بخبرتكم، ولا بحكمتكم القانونية، فكنتم المرجع الذي يُلجأ إليه بثقة، والصوت الذي يحمل القانون بعقل راجح ورؤية مسؤولة، إيماناً منكم بأن العدالة الحقيقية تقوم على التكامل بين جناحيها: القضاء والمحاماة".



ختاماً توجه النقيب ضاهر للرئيس الحاج بإسم نقابة المحامين في طرابلس بأصدق التهاني وأطيب التمنيات "سائلين الله أن يوفقكم في هذه المسؤولية الوطنية الكبرى، وأن يبقى اسمكم مقروناً دائماً بالعدل والنزاهة والحق".



الحاج



ثم كانت كلمة للقاضي الحاج جاء فيها: "عندما نأتي إلى الشمال، نأتي إلى القلب، فالقلب في الشمال، والقلب للوطن. ومن دواعي سروري واعتزازي أنني ترقيت في الشمال لأصل إلى هذا المنصب الذي يُشكّل أعلى السلم القضائي في الوطن، لذلك فإن الشكر يبقى موصولًا دائمًا إلى الشمال، وإلى نقابة المحامين في طرابلس، وإلى كل محامٍ غمرني بمحبتِه وشرّفني بحضوره في هذا التكريم، بما أبداه من تعاونٍ ومودةٍ وصدقٍ في المشاعر، فإنّ هذا اللقاء بما يحمله من محبةٍ وتقدير، يُعبّر عن وجدانٍ صادق نابض بالإمتنان والوفاء، ونأمل أن نكون على قدر هذه الثقة من خلال مسيرةٍ قضائية وطنية نعمل فيها على تحقيق آمال الوطن وتطلعات أبنائه".



وتابع: "سنمضي، إن شاء الله، في تحمّل مسؤولياتنا بكل عزمٍ وإرادة ، في مسيرةٍ هدفها الأول إحقاق الحق وتطبيق القانون على كامل التراب الوطني، فمسيرة العدالة والقانون لا يمكن أن تكون مجتزأة أو منقوصة، ولا مجال فيها للمفاضلة بين أحدٍ وآخر، لأن العدالة واحدة، وتطبيق القانون واحد، فلا مهادنة ولا مسايرة ولا تمييز في تطبيق القانون، وفي استعادة قرار الدولة عبر قضائها على كامل التراب الوطني، مسيرتنا مبنيةٌ ان شاء الله على مكافحة الفساد، وهذا ما نصّ عليه خطاب القسم والبيان الوزاري، وهي التوجهات التي يحملها فخامة الرئيس ودولة الرئيس، اللذان كان لهما الفضل الأكبر في إرتقائي إلى هذا المنصب، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن، ونحقق لوطننا ما يصبو إليه من احترامٍ للكرامة الإنسانية، وصونٍ لحرية التعبير، وترسيخٍ للعدالة، ومكافحةٍ للفساد، وتطبيقٍ شاملٍ للقانون، واحترامٍ للحريات العامة، وصولًا إلى النهوض الحقيقي وتحقيق مبدأ المواطنة ودولة القانون والمؤسسات".



وختم: "شكراً جزيلاً على هذه اللفتة الكريمة من نقيب المحامين مروان ضاهر وأعضاء مجلس النقابة، وإن شاء الله نبقى دائمًا في حالةٍ من التكامل والتعاون، من أجل تحقيق الخير والأهداف المشتركة بين القضاء والمحاماة".



ثم قدم النقيب ضاهر درعاً تكريمية للقاضي الحاج تقديراً لمسيرته القضائية المميزة، ليستكمل بعدها محاضرته ضمن الدورة التأهيلية لطالبي الانتساب الى النقابة في أصول المحاكمات الجزائية ودور وصلاحيات قاضي التحقيق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: تعيين مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج وأسامة منيمنة رئيساً لهيئة التفتيش القضائي
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بلبلة حول التعيينات القضائية: أحمد الحاج مدعياً عاماً تمييزياً
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضي فرنسيس نائباً عاماً تمييزياً بالانابة خلفاً للقاضي الحجار
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة محامي طرابلس: نستنكر التعرض للبطريرك الراعي
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:10 Lebanon 24 Lebanon 24

فرنجية

الحجار

طرابلس

الكريم

القضاء

الدورة

الشمال

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-05-10
Lebanon24
02:00 | 2026-05-10
Lebanon24
01:57 | 2026-05-10
Lebanon24
01:45 | 2026-05-10
Lebanon24
01:30 | 2026-05-10
Lebanon24
01:27 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24