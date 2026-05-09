تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
اجتماع وزاري ثلاثي بين كرامي ومرقص ومكي لترشيد دور الشباب في المجتمع وعقلنة خطابهم
Lebanon 24
09-05-2026
|
14:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
إجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مع
وزير الإعلام
بول
مرقص
ووزير الدولة لشؤون
التنمية الإدارية
فادي مكي، بمشاركة فريق استشاري وإعلامي داخل الوزارة، ومستشارة السيدة الأولى للمشاريع الخاصة لينا قماطي، في إطار التنسيق والتشاور حول المقاربات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وبحث سبل التكامل والتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية في هذا المجال.
Advertisement
وعرضت وزيرة التربية خلال الاجتماع المشروع الأولي للإطار الوطني الذي تعمل عليه الوزارة لتعزيز التماسك الاجتماعي، انطلاقاً من قناعة بأن "تعزيز ثقافة المواطنة والعيش المشترك والتعددية، يتطلب مقاربة وطنية متكاملة، تشارك فيها مختلف المؤسسات العامة، ولا سيما عبر التعليم النظامي والإعلام والعمل الشبابي".
كذلك، شددت كرامي على "أهمية تنسيق النشاطات والمبادرات التربوية والطلابية والجامعية الهادفة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي".
بدوره شدّد مرقص على "ضرورة مكافحة خطاب الكراهية بدءاً من الجيل الجديد، في المدارس والجامعات"، واضعاً عدداً من الفيديوهات الإرشادية في تصرّف
وزارة التربية والتعليم العالي
. كذلك تم عرض خطة
وزارة الإعلام
في مجال مواجهة خطاب الكراهية والتوعية على مخاطره، والتشديد على "أهمية التنسيق المستمر والعمل التكاملي بين الوزارات، وعبر
وسائل الإعلام
والتواصل الاجتماعي والمؤسسات التربوية والجامعية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الحوار والتحصين الذهني والمجتمعي ضد الفتنة وخطاب الكراهية، وترسيخ اللحمة الوطنية".
وتناول المجتمعون أهمية الاستثمار في الأطفال والشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك، وجرى الاتفاق على التواصل مع وزارات وإدارات معنية أخرى والشركاء من المنظمات الدولية لتنظيم نشاطات ومبادرات مشتركة تستهدف الأطفال والشباب، بهدف تعزيز روح المواطنية والانتماء والمسؤولية المجتمعية وقيم العيش المشترك.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على الخطوات المقبلة وآليات المتابعة والتنسيق بين الجهات المشاركة.
مواضيع ذات صلة
مرقص عن الاجتماع الوزاري: حيّز اساسي عن استهداف المدنيين والصحافيين وتصاعد الخطاب الفتنوي المقلق
Lebanon 24
مرقص عن الاجتماع الوزاري: حيّز اساسي عن استهداف المدنيين والصحافيين وتصاعد الخطاب الفتنوي المقلق
10/05/2026 09:21:44
10/05/2026 09:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عناية عز الدين تبحث مع "اليونيسف" و"اليونسكو" سبل تمكين الشباب النازحين
Lebanon 24
عناية عز الدين تبحث مع "اليونيسف" و"اليونسكو" سبل تمكين الشباب النازحين
10/05/2026 09:21:44
10/05/2026 09:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رابعة الزيات: احترام العامل جزء من كرامة المجتمع
Lebanon 24
رسالة من رابعة الزيات: احترام العامل جزء من كرامة المجتمع
10/05/2026 09:21:44
10/05/2026 09:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص حذر من خطورة خطاب التحريض: للالتزام بخطاب إعلامي هادئ ومتوازن
Lebanon 24
مرقص حذر من خطورة خطاب التحريض: للالتزام بخطاب إعلامي هادئ ومتوازن
10/05/2026 09:21:44
10/05/2026 09:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التربية والتعليم العالي
وزارة التربية والتعليم
شؤون التنمية الإدارية
التنمية الإدارية
وسائل الإعلام
وزارة الإعلام
وزير الإعلام
وزير الدولة
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير "سيادي" يشكو استبعاده
Lebanon 24
وزير "سيادي" يشكو استبعاده
02:15 | 2026-05-10
10/05/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يمشي بين الألغام السياسية "على رؤوس الأصابع"
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يمشي بين الألغام السياسية "على رؤوس الأصابع"
02:00 | 2026-05-10
10/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عامل "ديلفري" ينتحل صفة "عقيد" في لبنان.. ماذا قالت المعلومات عنه؟
Lebanon 24
عامل "ديلفري" ينتحل صفة "عقيد" في لبنان.. ماذا قالت المعلومات عنه؟
01:57 | 2026-05-10
10/05/2026 01:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نواب طلبوا "ضبط انتشار النازحين"
Lebanon 24
نواب طلبوا "ضبط انتشار النازحين"
01:45 | 2026-05-10
10/05/2026 01:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة خطيرة بعد استهداف "طريق الجنوب"
Lebanon 24
رسالة خطيرة بعد استهداف "طريق الجنوب"
01:30 | 2026-05-10
10/05/2026 01:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
Lebanon 24
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
16:19 | 2026-05-09
09/05/2026 04:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام في دمشق: اختبار الدولة بين ذاكرة الوصاية وحسابات الحدود
Lebanon 24
سلام في دمشق: اختبار الدولة بين ذاكرة الوصاية وحسابات الحدود
05:00 | 2026-05-09
09/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يحضرا جنازته.. محبو الراحل هاني شاكر يشنون هجوما عنيفا على فنانين شهيرين
Lebanon 24
لم يحضرا جنازته.. محبو الراحل هاني شاكر يشنون هجوما عنيفا على فنانين شهيرين
04:23 | 2026-05-09
09/05/2026 04:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن نصرالله والسنوار تنشرها "معاريف".. مراسلات سريّة عن "هجوم الـ2023"
Lebanon 24
مفاجأة عن نصرالله والسنوار تنشرها "معاريف".. مراسلات سريّة عن "هجوم الـ2023"
04:30 | 2026-05-09
09/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
12:33 | 2026-05-09
09/05/2026 12:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2026-05-10
وزير "سيادي" يشكو استبعاده
02:00 | 2026-05-10
رئيس الجمهورية يمشي بين الألغام السياسية "على رؤوس الأصابع"
01:57 | 2026-05-10
عامل "ديلفري" ينتحل صفة "عقيد" في لبنان.. ماذا قالت المعلومات عنه؟
01:45 | 2026-05-10
نواب طلبوا "ضبط انتشار النازحين"
01:30 | 2026-05-10
رسالة خطيرة بعد استهداف "طريق الجنوب"
01:27 | 2026-05-10
كان في لبنان.. من هو وزير الإعلام السوري الجديد؟
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
10/05/2026 09:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
10/05/2026 09:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
10/05/2026 09:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24