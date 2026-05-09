تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مجازر تحت "سقف الهدنة".. الجنوبيون يدفعون ثمن الصمت

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

|
Lebanon 24
09-05-2026 | 15:00
A-
A+

مجازر تحت سقف الهدنة.. الجنوبيون يدفعون ثمن الصمت
مجازر تحت سقف الهدنة.. الجنوبيون يدفعون ثمن الصمت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يعد ما يجري في الجنوب يحتاج إلى توصيفات كبيرة كي يكون مفجعاً؛ المشهد وحده يكفي. قرى تُستهدف تباعاً، بيوت تُمحى من خرائط أصحابها، طرقات تتحول إلى مصائد، وعائلات تعيش تحت هدنة لا تشبه الهدنة إلا في الاسم. من السكسكية إلى كفررمان والنبطية وجبشيت والسعديات، يتقدّم الموت على نشرات الأخبار أسرع من أي موقف رسمي، فيما الناس هناك لا يطلبون أكثر من حقهم البديهي في البقاء. الفاجعة ليست في حجم الدمار وحده، بل في اعتياد العالم عليه، وفي أن الجنوب يُترك كل يوم أمام السؤال نفسه: كيف صار قتل المدنيين خبراً عادياً، وكيف صار الصمت أوسع من النار؟
Advertisement

فمتى أصبح الجنوب هدفاً مفتوحاً؟ ومتى أصبح قتل الأطفال أمراً عادياً؟ ومتى صار استهداف البيوت خبراً عابراً؟ ومتى أصبحت الدراجة النارية تهمة؟ ومتى صار المزارع في أرضه هدفاً؟ ومتى أصبحت المدرسة والكنيسة والجامع جزءاً من بنك أهداف؟ ومتى تحوّل الجنوب كله إلى ساحة مباحة؟ ومتى قرر العالم أن الهدنة تعني فقط أن يموت اللبنانيون بصوت منخفض؟

ما جرى اليوم في الجنوب لا يمكن وضعه في خانة "الخروقات" العادية. هذه ليست ضربة هنا وغارة هناك. نحن أمام يوم دموي كامل بدأ منذ ساعات الصباح، وامتد من القرى الحدودية إلى النبطية والساحل والشوف. العدو الإسرائيلي لم يكتفِ باستهداف نقاط محددة، بل ذهب إلى ضرب كل حركة تقريباً ضمن المناطق التي سبق أن أنذرها أو وضعها تحت النار. كأن المطلوب ليس فقط قتل من يتحرك، بل فرض قاعدة جديدة على الناس: ابقوا في بيوتكم، وإن خرجتم فأنتم أهداف.

في النبطية، استُهدف رجل وابنته على دراجة نارية. في جبشيت، استُهدف رجل كان يروي مزروعاته. وفي مناطق أخرى، توزعت الضربات بين دراجات نارية وسيارات وتحركات مدنية، في مشهد صار يتكرر بطريقة توحي أن المسألة لم تعد مرتبطة بهدف عسكري مباشر، بل بسياسة ترهيب مفتوحة. المُسيّرة لا تراقب فقط. المسيرة تحكم وتنفذ وتقرر من يبقى ومن يسقط.

وللمرة الأولى بعد وقف النار، اتسعت دائرة الاستهداف. السعديات، الجية، وملتقى النهرين دخلت على خط النار. فهذا التطور ليس تفصيلاً. حين تصل الغارات إلى الطريق الساحلي ومناطق لا تُصنَّف عادة ضمن خطوط المواجهة المباشرة، فهذا يعني أن إسرائيل توسع هامش النار، وتختبر حدود الرد اللبناني، وتقول عملياً إن وقف إطلاق النار لا يمنعها من القصف حيث تشاء ومتى تشاء.

أما السكسكية، فكانت العنوان الأكثر دموية. مجزرة جديدة أضافت أسماء إلى سجل طويل من القتل. تسعة شهداء من جبشيت قرّرت إسرائيل إنهاء حياتهم فيما كانت حصائل سابقة لوزارة الصحة قد وثقت سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ونساء، في غارات على البلدة خلال الأيام الماضية. ليست السكسكية موقعاً عسكرياً كي يحصل فيها ما حصل. هي بلدة لبنانية، فيها عائلات ونازحون وبيوت وأطفال. لكن إسرائيل تتعامل مع كل هذه التفاصيل باعتبارها زوائد في بيان عسكري، تماما كما تتعامل مع كل قرى الجنوب.

في بدياس، نجت عائلة من أحد عشر شخصاً من مجزرة محتملة. في حي البياض في النبطية، سقط ثلاثة شهداء. وفي حي المسلخ أيضاً، ارتقى ثلاثة آخرون. الحصيلة لم تعد رقماً، بل نمطاً. بيت هنا، سيارة هناك، دراجة على طريق فرعي، رجل في أرضه، عائلة في منزلها. كل ذلك يجري تحت عنوان واحد: لا مكان آمناً في الجنوب.

الأخطر أن هذا المسار يأتي في لحظة يتراجع فيها منسوب التفجيرات داخل المناطق المحتلة، في مقابل ارتفاع وتيرة الغارات والاغتيالات والمجازر داخل لبنان. من يتابع الساحة يلحظ أن إسرائيل تنتقل إلى مرحلة مختلفة. هي لا ترد فقط على حدث محدد، بل تبني معادلة نار جديدة. ومع تطور استخدام حزب الله للمسيّرات في ملاحقة آليات وأفراد الجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة، تبدو الرسالة الإسرائيلية واضحة: كل إصابة في الميدان يقابلها توسيع في القصف على القرى والناس. هذه معادلة خطيرة. لأنها تنقل المواجهة من مواجهة عسكرية إلى عقاب جماعي. فحين تعجز إسرائيل عن تحمل خسائر ميدانية، تذهب إلى البيوت. حين تتعرض آلياتها للاستهداف، تقصف الطرق. حين تشعر أن المسيّرات تضغط عليها، تلاحق السيارات والدراجات والمزارعين. هذه ليست حرباً بين جيش ومسلحين فقط. هذه سياسة كسر مجتمع كامل.

والسؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح: هل أصبحت كل منازل الجنوب لحزب الله؟ هل أصبحت كل المدارس لحزب الله؟ هل الكنائس والجوامع والمعابد أهداف مشروعة؟ هل كل من يركب دراجة أو يحرث أرضاً أو يسير بسيارته صار مشروع قتيل؟ هذه الأسئلة ليست انفعالاً. هذه أسئلة سياسية وأخلاقية وقانونية. لأن تحويل المدنيين إلى "احتمال عسكري" يعني عملياً إسقاط كل قواعد الحرب.

في الخلفية، نتذكر الكلام عن منطقة اقتصادية أو أمنية عازلة، قرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان يطلقها.. لكن ما يجري على الأرض أخطر من أي تصريح. إسرائيل ترسم هذه المنطقة بالنار. لا تحتاج إلى إعلان رسمي إذا كانت القرى تُفرغ، والبيوت تُدمر، والناس يُدفعون إلى النزوح، والحركة اليومية تتحول إلى مغامرة قاتلة. المنطقة العازلة لا تُصنع فقط بالجرافات والأسلاك. تُصنع أيضاً بالخوف، وبالطائرات المسيّرة، وبقتل الحياة العادية.

أما الدولة اللبنانية، فهنا الجرح الثاني. الجنوب لا يُقصف فقط بالطائرات الإسرائيلية، بل يُترك أيضاً تحت سقف صمت رسمي لا يشبه حجم الدم. المطلوب من الدولة ليس إعلان حرب. المطلوب موقف. المطلوب أن تقول إن المدنيين ليسوا مادة تفاوض. أن تقول إن الهدنة لا تعني ترك إسرائيل تقتل وتنسحب من المسؤولية. أن تقول إن حماية الناس ليست بنداً مؤجلاً إلى ما بعد الاتصالات الدبلوماسية. فحين لا يصدر موقف بحجم المجازر، يشعر الجنوبي أن موته صار تفصيلاً داخلياً.
الجنوبيون يسألون:
لماذا يُقتل الأطفال؟
لماذا تُقصف البيوت؟
لماذا تتحول البلدات إلى رماد؟
لماذا يُعامل الناس وكأنهم عبء على الدولة وليسوا مواطنين فيها؟ ولماذا يطلب منهم العالم أن يصدقوا هدنة لا توقف مسيّرة، ولا تحمي منزلاً، ولا تمنع مجزرة.

ما يحصل اليوم ليس يوماً عابراً في سجل المواجهة. إنه مؤشر إلى مرحلة أشد خطورة. إسرائيل توسع الجغرافيا، ترفع منسوب الاغتيالات، وتحوّل القرى إلى صندوق ضغط مفتوح. في المقابل، لبنان الرسمي ما زال يتصرف كأن البيانات تكفي وكأن الوقت يعمل لمصلحة الناس.

الجنوب لا يحتاج إلى رثاء. يحتاج إلى موقف. يحتاج إلى دولة تتكلم باسمه لا عنه. يحتاج إلى أن يُقال بوضوح إن قتل المدنيين ليس أمراً طبيعياً، وإن تحويل القرى إلى رماد ليس تفصيلاً عسكرياً، وإن الدم الذي يسقط في السكسكية وكفررمان والنبطية وجبشيت والسعديات ليس رقماً في يوم طويل.
متى أصبح هذا طبيعياً؟
الجواب يجب أن يكون واضحاً: لم يصبح، ولن يصبح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"New York Times": أميركا وإسرائيل سيدفعان ثمن الحرب على إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الكباش الداخلي مستمر تحت سقف "السلم الأهلي"
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط مع السلام في الداخل: سقف التفاوض اتفاق الهدنة
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ليلٌ صعب في الجنوب.. مجازر إسرائيلية مستمرة والدفاع المدني يدفع ثمن الحرب مجددا
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

وزارة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-05-10
Lebanon24
02:00 | 2026-05-10
Lebanon24
01:57 | 2026-05-10
Lebanon24
01:45 | 2026-05-10
Lebanon24
01:30 | 2026-05-10
Lebanon24
01:27 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24