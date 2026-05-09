تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن "حزب الله".. تقرير أسترالي لافت وهذا مضمونهُ

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-05-2026 | 15:17
A-
A+

عن حزب الله.. تقرير أسترالي لافت وهذا مضمونهُ
عن حزب الله.. تقرير أسترالي لافت وهذا مضمونهُ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرَ مركز "aijac" الأسترالي تقريراً جديداً قال فيه إنَّ "حل مشكلة حزب الله في لبنان يبدو بعيد المنال"، مشيراً إلى أنَّ "مفتاح الهزيمة العسكرية والسياسية الحاسمة للحزب ليس ممكناً في لبنان".
Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنه "على الرغم من وجود ظروف غير مواتية للحزب تميز التصعيد الحالي بينه وبين إسرائيل عن جولات الصراع السابقة مع إسرائيل، إلا أن الطريقة الوحيدة المؤكدة لإنهاء هيمنة حزب الله هي إسقاط النظام الحاكم في إيران".

ويقول التقرير إنه "رغم الضربات التي تلقاها الحزب عسكرياً وقيادياً خلال حرب العام 2024، إلا أنه استطاع تنظيم صفوفه بسرعة"، مشيراً إلى أنه "منذ بدء الحرب الأخيرة في 2 آذار 2026 بين الحزب وإسرائيل، تشير تقديرات إلى أنه قتل أكثر من 1800 عنصر من الحزب حتى الآن، فيما تم تدمير كميات كبيرة من أسلحة الحزب وبنيته التحتية"، وتابع: "مع ذلك، تمكن التنظيم من إطلاق الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة بوتيرة متواصلة، ويُقال أيضاً إنه قادر على تجميع الطائرات المسيرة في لبنان بمكونات وتعديلات صينية، فضلاً عن تصنيع الصواريخ محلياً".

ويتحدث التقرير عن خطة الأمن الإسرائيلية في لبنان، ويقول إن "تلك الخطة تتمثل في إنشاء منطقة أمنية معقمة من القرى المدمرة في جنوب لبنان، مع منطقة سيطرة تابعة للجيش الإسرائيلي تمتد حتى نهر الليطاني، وذلك لمنع إطلاق النار المباشر مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، على الرغم من عدم منع إطلاق الصواريخ، وهو خطر كبير آخر يهدد المجتمعات الشمالية - ولجم إمكانية توغل حزب الله البري في إسرائيل".

ويقول التقرير إن "إسرائيل تسعى تحديداً إلى ضمان عدم عودة السكان الشيعة - القاعدة العملياتية والاجتماعية والسياسية ل"حزب الله" إلى الحدود طالما ظل حزب الله نشطاً، مما يحرم الجماعة من قدرتها على تجنيد أو استخدام القرى الشيعية كبنية تحتية عسكرية".

في الوقت نفسه، يقول التقرير إنَّ "الجيش الإسرائيلي، المنهك والمثقل بنقص متزايد في القوى العاملة، قد يجدُ صعوبة في الحفاظ على منطقة أمنية واسعة داخل لبنان إلى أجل غير مسمى"، وأضاف: "كذلك، ستكون هذه القوات في مرمى الصواريخ والطائرات المسيّرة وغيرها من الذخائر القادمة من مناطق أبعد شمالاً في لبنان، وعرضة لكمائن محلية وألغام وعبوات ناسفة".

ويلفت التقرير أيضاً إلى أنه "يجب على إسرائيل أيضاً ضمان ألا يؤدي الاحتلال والتدمير في الجنوب إلى زيادة الدعم لحزب الله، في وقت تراجعت فيه شعبية الحزب بشكل حاد، وتطالب فيه الغالبية العظمى من اللبنانيين بنزع سلاحه"، وتابع: "يشمل ذلك ضمان سلامة الدروز والمسيحيين من الهجمات الانتقامية الحتمية في الجنوب في حال انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة حزب الله، فضلاً عن منع تدمير ممتلكات المسيحيين مستقبلاً. كذلك، يجب ألا تتكرر الحوادث الثلاثة الموثقة الأخيرة في قرية دبل المسيحية - والتي قام فيها جندي من الدفاع الإسرائيلي بتحطيم تمثال ليسوع المسيح، وتم تصوير جرافة  وهي تدمر ألواح الطاقة الشمسية، فيما جرى تصوير جندي وهو يضع سيجارة في فم تمثال السيدة مريم العذراء".

وينتقل التقرير للحديث عن "صعوبة تعافي حزب الله في ظل وجود عوامل خارجية تمنع ذلك"، وقال: "لقد فقد حزب الله سوريا كعمق استراتيجي، ومورد رئيسي للأسلحة وذلك مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024".

وأضاف: "ورغم أن الحزب ما زال قادراً على تهريب الأسلحة والمعدات الأخرى، إلا أن الوضع قد تغير نوعياً، فيما نفّذت القوات السورية عمليات اعتراض لا حصر لها لشحنات من المعدات المتجهة إلى لبنان، كان آخرها إحباط خلية تابعة لحزب الله حاولت إطلاق صواريخ على إسرائيل من سوريا".

ويقول التقرير إنَّ "النظام الإيراني وخلال حربه الأخيرة هذا العام مع أميركا وإسرائيل، قد مُني بخسائر اقصتادية فادحة"، وأضاف: "يُزعم أن إيران حوّلت نحو مليار دولار أميركي إلى حزب الله في عام 2025، لكنها قد لا تتمكن من تغطية التكاليف الباهظة المرتبطة بالأضرار والنزوح الأوسع نطاقاً الناجمة عن هذه الجولة، نظراً لاحتياجات النظام نفسه لإعادة الإعمار بعد الحرب".

واستكمل: "لسوء الحظ، فإن المبلغ المطلوب ليس باهظاً حتى بالنسبة لإيران في وضعها الراهن. فبالإضافة إلى المساعدات المالية والإنسانية الدولية التي سيتلقاها لبنان على الأرجح، والتي ستعود بالنفع المباشر على حزب الله، فضلاً عن مصادر تمويله غير المشروعة، قد تتوفر أموال كافية لإعادة الإعمار، ودفع تعويضات جماعية إضافية، ورواتب. وطالما بقي النظام قائماً بأي شكل من الأشكال في إيران، فمن المرجح أن يخصص كل الموارد اللازمة لدعم حزب الله، بغض النظر عن وضع الاقتصاد الإيراني".

وأضاف: "لا ينظر النظام إلى نفسه على أنه الحكومة الإيرانية، بل على أنه ثورة إسلامية عابرة للحدود ومستمرة ، يشكل حزب الله عنصراً أساسياً فيها يكاد يكون بنفس أهمية إيران نفسها. بالنسبة لهؤلاء الثوار، فإن الدول المشار إليها باسم إيران ولبنان والعراق واليمن وغيرها من الأراضي التي يسيطرون عليها كلياً أو جزئياً هي كيانات غربية غير صالحة، ولا وجود لها إلا لاستخدامها في الجهاد ضد إسرائيل والولايات المتحدة".

ووجد التقرير إذاً إن "النظام الإيراني لا يمكنه التخلي عن حزب الله، مالياً أو غير ذلك"، مستنتجاً أن "السبيل الوحيد لوقف دوامة الحروب التي لا تنتهي في لبنان هو انهيار النظام الإيراني، إما من خلال تحول أيديولوجي قسري أو تفككه"، وختم: "في غياب هذا الشرط، ومن دون حدوث تغيير جذري في قدرات وإرادة الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، سيعود حزب الله إلى الظهور في نهاية المطاف مهما بلغت الخسائر التي يتكبدها في لبنان، وسيظل التهديد الذي تشكله صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة على إسرائيل قائماً ما دام حزب الله موجوداً".

المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل تتجه إيران إلى تقليص دور "حزب الله"؟ تقرير لافت
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تقريرٌ جديد عن عون و"حزب الله".. كلامٌ لافت عن "نزع السلاح"
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميدانياً.. أمر لافت من "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام لافت يخصُّ "حزب الله" ونتنياهو.. تقريرٌ ينشره
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

اللبنانية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-05-10
Lebanon24
02:00 | 2026-05-10
Lebanon24
01:57 | 2026-05-10
Lebanon24
01:45 | 2026-05-10
Lebanon24
01:30 | 2026-05-10
Lebanon24
01:27 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24