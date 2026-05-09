اتهام لـحزب الله.. هذا ما أعلنته الداخلية السورية

أكدت ، في تصريحات لـ"الحدث"، أن شريك "حقيقي وموثوق" في ضبط ، مشيرة إلى العمل على بناء الثقة والشراكة مع الجانب اللبناني.وقالت الداخلية السورية إنها مهتمة بتسليم "مجرمي النظام السابق" الفارين إلى لبنان، وإعادة كل من تورط بدماء الشعب السوري وفرّ إلى الأراضي اللبنانية.وشددت على أنها تتعامل مع لبنان كدولة مستقلة وذات سيادة، لافتة إلى محاولات لمساعدته في ملفي المختفين والإرهاب.واتهمت الداخلية السورية " " بتوفير مآوٍ للفارين من النظام السابق في لبنان، معتبرة أن أطرافاً لبنانية "رهنت قرارها للخارج" وتحاول توريط .