تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-05-2026 | 16:39
A-
A+
ضابط من حزب الله يكشف: سنحرق الإسرائيليين أحياءً!
ضابط من حزب الله يكشف: سنحرق الإسرائيليين أحياءً! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "csmonitor" تقريراً جديداً قال فيه إن "حزب الله في لبنان يستخدم قنوات التواصل الاجتماعي يومياً للترويج لسلسلة هجماته المتواصلة ضد القوات العسكرية الإسرائيلية التي تحتل الآن جنوب لبنان، وما وراء ذلك، وصولاً إلى شمال إسرائيل".
Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن "منشورات حزب الله تُدرج التوقيتات والمواقع الدقيقة للضربات، واحدة تلو الأخرى، وذلك باستخدام سرب من الطائرات من دون طيار أو وابل من الصواريخ".

ويرى التقرير أن "مقاطع الفيديو التي ينشرها حزب الله تسعى إلى إثبات استمرارية قوته"، وسأل: "ولكن، كيف يحتفظ حزب الله بهذه القدرات العسكرية بعد الضربات المتواصلة وغير المسبوقة التي وجهتها إسرائيل لمُقاتليه وترسانته على حد سواء منذ عام 2024؟".

وتابع: "باختصار، يبدو أن الإجابة هي مزيج من المبالغة في تقدير الضرر الذي ألحقته إسرائيل بالحزب، والتقليل من شأن قدرتها على إعادة التسلح وعزمها على مواصلة القتال. ففي أوائل آذار الماضي، وانتقاماً لمقتل المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في الموجة الأولى من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، أنهى حزب الله وقف إطلاق النار الذي استمر 15 شهراً مع إسرائيل والذي تميز بضربات إسرائيلية شبه يومية".

واستكمل: "لم يكن رد إسرائيل أقل قسوة، فقد أسفرت حملتها الجوية اللاحقة في لبنان عن مقتل أكثر من 2700 شخص، من مقاتلين ومدنيين على حد سواء، وتشريد 1.2 مليون آخرين. وحتى الآن، احتلت إسرائيل منطقة عازلة تمتد لأكثر من ستة أميال في جنوب لبنان - إلى أجل غير مسمى، كما تقول - ودمرت عشرات القرى على طول الحدود".

وتابع التقرير: "منذ أن أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب هدنة في لبنان في 16 نيسان، تزعم إسرائيل أنها قتلت 220 عنصراً إضافياً من حزب الله. ويوم الأربعاء الماضي، قتلت إسرائيل قائد فيلق رضوان التابع لحزب الله في غارة جوية على بيروت، وأعلنت مقتل اثنين آخرين من كبار القادة".

وفي السياق، قال ضابط في القوات الخاصة لحزب الله، وهو مقاتل مخضرم لأكثر من 35 عاماً، تحدث في بيروت بشرط عدم الكشف عن هويته: "ما زلنا أقوياء اليوم، ولقد تغيرت تكتيكاتنا.. لقد غيرنا كل شيء".

وأضاف: "في هذه الأيام، ليس لدينا خيار آخر سوى القتال؛ نحن نقاتل من أجل وجودنا، وإما أن نكون أو لا نكون".

وعلى الرغم من أن إسرائيل استهدفت حلفاء إيران في "محور المقاومة" في كل أنحاء المنطقة - مع التركيز بشكل خاص على حزب الله - إلا أنه يقول إن "الحزب لديه أسلحة أكثر الآن مما كانت عليه من قبل".

ويقول الضابط، وهو أيضاً من قدامى المحاربين في جهود حزب الله وإيران لدعم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إن حزب الله تلقى "الكثير والكثير من الأسلحة" عبر سوريا مباشرة بعد سقوط نظام بشار الأسد هناك في كانون الأول 2024.

وتابع الضابط حديثه: "كيف يُمكن إضعافنا، والآن ندخل في حرب طائرات مسيّرة جديدة مع الإسرائيليين؟ سنحرقهم أحياءً!"، هكذا يتباهى. إلا أنه في الوقت نفسه، يُقرُّ الضابط بأن الضربات القوية التي تلقاها "حزب الله "من إسرائيل تعني أن طموحاته السابقة في تحقيق النصر لم تعد واقعية، ويضيف: "المسألة ليست هزيمتهم أو قتلهم، بل نحن في وضع دفاعي".

من ناحيته، يقول نيكولاس بلانفورد، الخبير المقيم في بيروت لدى المجلس الأطلسي: "لا أعرف لماذا اعتقد الناس دائماً أن حزب الله قد مُني بهزيمة ساحقة في حرب العام 2024. لقد تلقى الحزب ضربة قوية بلا شك، وخسرَ قيادةً وما إلى ذلك، لكنني لم أشك أبدًا في قدرتهم على خوض معركة شرسة إذا لزم الأمر. لم تكن الهزيمة بهذه الدرجة من الضعف".

لكن في المقابل، يقول التقرير إنَّ "فرص حزب الله في تحقيق النصر في هذه المرحلة تبدو ضئيلة بالنسبة لأحد سكان قرية في جنوب لبنان، والذي نزح الأسبوع الماضي عندما دمرت إسرائيل منزل عائلته المكون من ثلاثة طوابق - بعد وقت قصير من إطلاق مقاتلي حزب الله صواريخ من خلف المبنى".

ويقول علي يحيى، وهو يجلس تحت شجرة صغيرة وحيدة، مع مظلة من القماش المشمع وكرسي شاطئ بلاستيكي، بالقرب من عشرات الخيام المؤقتة للنازحين في بيروت: "لا أستطيع أن أرى حزب الله ينتصر في وجه آلة حرب عالية التقنية".

ويكمل: "يطلقون النار ويختبئون ثم يرد الإسرائيليون بإطلاق النار حيث يتصاعد الدخان، فيُدمر منزلنا. الآن، لدي مشكلة مع حزب الله، ومنزلي كان سيظل قائماً لو اختار حزب الله موقعاً مختلفاً لإطلاق النار".

ويتعهد يحيى بأنه "عندما تنتهي الحرب، سيقتحم أقرب مكتب لحزب الله واحتلاله حتى تعيد الجماعة بناء منزله"، وتابع: "لسنا سعداء بالحرب.. صدقوني.. لقد فقد الكثير من الناس منازلهم وهم يكرهون حزب الله لكنهم لا يستطيعون التصريح بذلك، وليس الجميع مثلي".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
كيف أوقع "حزب الله" ضابطا إسرائيليا وعناصره في كمين؟ إليكم هذه التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل أسر عناصر من "حزب الله" (صور)
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: هكذا أعاد "حزب الله" بناء نفسه
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف عن إحباط محاولة لـ"حزب الله" لاقتحام موقع عسكري داخل لبنان!
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

بيروت

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-05-10
Lebanon24
02:00 | 2026-05-10
Lebanon24
01:57 | 2026-05-10
Lebanon24
01:45 | 2026-05-10
Lebanon24
01:30 | 2026-05-10
Lebanon24
01:27 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24