مهندس يتعرض لإطلاق نار في طرابلس.. والنقابة تستنكر

09-05-2026 | 16:52
مهندس يتعرض لإطلاق نار في طرابلس.. والنقابة تستنكر
تعرض أمين سر نقابة المهندسين في الشمال المهندس صفوان شهال لاطلاق نار من قبل مجهولين في محلة ابي سمراء في طرابلس، ما ادى الى اصابته بجروح نقل اثرها الى مستشفى الشفاء للعلاج.
ولاحقا اصدرت نقابة المهندسين في الشمال بيانا استنكرت فيه تعرض المهندس الشهال لاطلاق نار في طرابلس، واعتبرت ان  "الرصاص الموجه طعنة في خاصرة الاستقرار"، وقالت: "ببالغ الاستياء والغضب، تلقينا نبأ تعرض الزميل الدكتور صفوان ، أمين سر نقابة المهندسين في الشمال، لحادثة إطلاق نار آثمة تعكس بوضوح حالة التفلت الأمني وعدم الانضباط التي باتت تؤرق مضاجع المواطنين في مدينة طرابلس.

إننا، و بعد الاطمئنان على الزميل الدكتور صفوان بسلامته، نستنكر "هذا العمل الجبان الذي استهدف استاذا جامعيا وقامة نقابية ومهنية مشهودا لها بالعطاء والنزاهة، ونعتبر أن هذا الرصاص لم يوجه لشخصه فقط، بل هو استهداف لكل ما يمثله من قيم العمل المؤسساتي".

وتابعت: " إن طرابلس، ترفض أن تتحول ساحةً للسلاح المتفلت الذي يهدد أمن الأبرياء في بيوتهم وأعمالهم".

وناشدت الأجهزة الأمنية والقضائية التحرك السريع والضرب بيد من حديد لكشف ملابسات هذا الاعتداء وتوقيف الفاعلين وسوقهم إلى العدالة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة وسلامة أهلها.

وجددت تضامنها الكامل مع الدكتور صفوان وعائلته، و"نعاهد زملاءنا في نقابة المهندسين أن نبقى صوتاً واحداً ضد الظلم والفوضى".

 
