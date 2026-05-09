البساط يختتم زيارته سوريا ويؤكد تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري

09-05-2026 | 16:56
البساط يختتم زيارته سوريا ويؤكد تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري
اختتم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اليوم، زيارته الرسمية  للجمهورية العربية السورية ضمن الوفد اللبناني، والتي اتّسمت بالإيجابية، وشملت لقاءً مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار.
وأكد البساط في منشور له عبر منصة "إكس"، أن الزيارة" هدفت إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن مجالات التعاون بين لبنان وسوريا واسعة وحيوية، وأن أي تكامل اقتصادي حقيقي ينعكس منفعة متبادلة على البلدين، مت التأكيد أن نجاح سوريا يشكّل نجاحاً للبنان أيضاً".



وفنّد البساط ما تطرقت إليه المحادثات مع الوزير الشعار، مشيراً إلى أنه" تمّ التركيز على ثلاثة محاور أساسية، هي: العمل على تسهيل العلاقات التجارية عبر تبسيط الإجراءات، وتوحيد القواعد، وخفض كلفة التبادل التجاري بين البلدين. تعزيز التعاون الاستثماري بما يتيح للقطاع الخاص في لبنان وسوريا الاستفادة من خطط التنمية الجاري العمل عليها في البلدين". وفي هذا الإطار، أُعلن" تشكيل مجلس أعمال لبناني–سوري، على أن يُعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. بحث سبل توسيع التعاون الثنائي ليشكّل مدخلاً نحو تعاون اقتصادي إقليمي أوسع وأكثر تكاملاً".
