البساط يختتم زيارته سوريا ويؤكد تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري

وأكد البساط في منشور له عبر منصة "إكس"، أن الزيارة" هدفت إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن مجالات التعاون بين وسوريا واسعة وحيوية، وأن أي تكامل اقتصادي حقيقي ينعكس منفعة متبادلة على البلدين، مت التأكيد أن نجاح يشكّل نجاحاً للبنان أيضاً".وفنّد البساط ما تطرقت إليه المحادثات مع الوزير الشعار، مشيراً إلى أنه" تمّ التركيز على ثلاثة محاور أساسية، هي: العمل على تسهيل العلاقات التجارية عبر تبسيط الإجراءات، وتوحيد القواعد، وخفض كلفة التبادل التجاري بين البلدين. تعزيز التعاون الاستثماري بما يتيح للقطاع الخاص في لبنان وسوريا الاستفادة من خطط التنمية الجاري العمل عليها في البلدين". وفي هذا الإطار، أُعلن" تشكيل مجلس أعمال لبناني–سوري، على أن يُعقد اجتماعه الأول في خلال الأسابيع المقبلة. بحث سبل توسيع التعاون ليشكّل مدخلاً نحو تعاون اقتصادي إقليمي أوسع وأكثر تكاملاً".