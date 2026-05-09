تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مجازر اسرائيلية جديدة في جنوب لبنان.. والتصعيدُ وصل إلى ساحل الشوف

Lebanon 24
09-05-2026 | 23:05
A-
A+
مجازر اسرائيلية جديدة في جنوب لبنان.. والتصعيدُ وصل إلى ساحل الشوف
مجازر اسرائيلية جديدة في جنوب لبنان.. والتصعيدُ وصل إلى ساحل الشوف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قبل أيام قليلة من جولة المفاوضات الثالثة المقررة في واشـنطن يومي الخمـيس والجمـــعة المقـبلين، قام الجيش الاسرائيلي امس باعنف تصعيد منذ بدء الهدنة الهشة، بالنظر إلى أن الملاحقات والعمليات العسكرية والأمنية تركزت بشكل أساسي في محافظتي الجنوب والنبطية، بدءاً من مسافة 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية وحتى 40 كيلومتراً منها، ولم تخترقها إلا ثلاث ضربات، استهدفت اثنتان منها البقاع في شرق لبنان، فيما استهدفت واحدة الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال قائد وحدة "الرضوان" في "حزب الله"، الأربعاء الماضي.
Advertisement
 
وارتكب العدو، أمس السبت، مجزرة جديدة بحق المدنيين في بلدة السكسكية في قضاء صيدا، اسفر وفق إحصاء اولي لوزارة الصحة عن استشهاد 7 مواطنين بينهم طفل، وجرح 15 آخرين بينهم ثلاثة أطفال، جراء غارة استهدفت احد منازل البلدة من دون أي إنذار.
 
وتواصل التصعيدُ الاسرائيلي وأخذ  في التوسع وقد وصل إلى ساحل الشوف وأفضت عشرات الغارات في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى حصيلة دموية تناهز عشرات الشهداء والجرحى .
 
 
واستهدفت غارة سيارة في السعديات بعد الظهر، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. بعدها بدقائق، اغار الطيران مجددا على سيارة في الجية ما تسبب بسقوط قتيل. كما افيد عن غارة استهدفت سيارة في منطقة ملتقى النهرين في الشوف تسببت بسقوط 3 شهداء.. وافيد ان الحصيلة الاولية للاستهدافات هي : شهيد في السعديات 3 شهداء في ملتقى النهرين وشهيدان وجريح في الجية.
 
كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي والمسيرات غارات عنيفة، طاولت عشرات القرى الجنوبية، في اقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون، وطاولت ايضا بلدة قليا في البقاع الغربي.
 
كما شملت الغارات 9 قرى في قضاء صور، كان أنذر جيش العدو سكانها بأخلائها منذ الصباح.
 
وفي المقابل، رد حزب الله على هذه الاعتداءات مستهدفا بالصواريخ والمسيرات الهجومية والمحلقات المتفجرة والمدفعية، تجمعات آليات وجنود العدو في البياضة ورشاف وقرب مستوطنتي مسكاف عام والمطلة، كما اشتبك مقاتلو الحزب مع قوات العدو في مواقع متقدمة عما يسمى الخط الأصفر وداخله، واوقعوا في صفوف جيش العدو وآلياته خسائر مؤكدة.
 
وقد اعترف جيش الاحتلال في بيان له بعد ظهر امس، بأصابة ظابط وجنديين بجراح خطيرة ومتوسطة، جراء استهدافهم بمسيرة متفجرة امس. كما اعترف بسقوط عدد من المسيرات على مواقع إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية الحدودية المحتلة، من دون أن يشير الى الخسائر الناجمة عنها.
 
 
وكتب عباس صباغ في"النهار": لم يوفر العدوان الإسرائيلي المتصاعد المدارس والمؤسسات الرسمية في معظم بلدات الحافة الأمامية، وصولاً إلى ما تسميه تل أبيب "الخط الأصفر" وما بعده.فالتفجيرات وأعمال النسف والغارات أحالت تلك المباني إلى ركام، من دون أن تستثني السرايا في النبطية التي استشهد فيها 13 عنصراً من جهاز أمن الدولة.
 
خلال العدوان الإسرائيلي، كان التوجه واضحاً بالشروع في التدمير الممنهجللمباني السكنية والمؤسسات التجارية والمدارس الرسمية والخاصة. ففي الناقورة الساحلية استكمل جيش الاحتلال دكّ البلدة في آذار الفائت، وحوّل إلى ركام مدرستها الرسمية المتوسطة والقصر البلدي.
 
وفي الظهيرة والبستان وأم التوت ويارين وطيرحرفا والجبين وعيتا الشعب، نسف المدارس الرسمية. أما في قطاع التعليم المهني والتقني، فقد قضى على معهدي الخيام والقنطرة كليا، فيما دمّر في بنت جبيل مدرسة رسمية وأخرى خاصة، وكذلك لحقت أضرار جسيمة بمعاهد بنت جبيل وتبنين وصولا إلى النبطية وقراها، ومنها تول وجباع وميفدون وأنصار.
 
في منطقة صور، طاول التدمير المدارس في المنصوري والعباسية وجويا ومعركة وقانا، مع الإشارة إلى أن حجم التصدعات بسبب الغارات العنيفة يستدعي تقييماً هندسياً دقيقاً بعد توقف العدوان، لأن معظمها غير قابل للترميم.
 
ووفق بعض الإحصاءات في الشهر الفائت، نالت مدارس مدينة النبطية وقضائها الحصة الأكبر من الأضرار، إذ نُسفت 6 مدارس كليا، و22 مدرسة متضررة في شكل كبير، فيما لم تتوافر معلومات حالياً عن أوضاع 50 مدرسة أخرى.
 
في قضاء مرجعيون دُمّرت 3 مدارس في بلدة قبريخا، ورابعة في مجدل سلم، وخامسة في الطيبة، وتضررت مدرسة في الخيام.
 
لم تقتصر الأضرار على المدارس والمعاهد، بل تمددت إلى قطاعات حيوية منها الكهرباء والمياه. وفي آذار الفائت دمرت الغارات الإسرائيلية محطة رئيسية لتوزيع الكهرباء في بلدة السلطان (بنت جبيل)، وهي محطة تغذي عشرات البلدات وخصوصاً في قضاء بنت جبيل. فالأضرار في المحطة ضخمة جداً، وباتت خارج الخدمة منذ نحو شهرين، فيما تضررت شبكات التوزيع والتوتر العالي الذي يغذي بلدات كثيرة في الجنوب والنبطية.
 
كذلك تضررت شبكات توزيع المياه في أكثر من بلدة جراء الغارات المتتالية التي استهدفت ما يزيد على 100 بلدة جنوبية.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي يمشط ساحل البياضة الممتد الى المنصوري في صور
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مجازر إسرائيليّة دمويّة لجرّ لبنان الى الإستسلام وهذه قطب "المصنع" المخفيّة
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مجازر اسرائيلية تحصد المئات وحداد وطني اليوم واتصالات مع دول القرار لشمول لبنان بوقف النار
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكّم المروريّ": حركة المرور كثيفة من كازينو لبنان باتّجاه ساحل علما وصولًا إلى جونية
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 09:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

واشنطن

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-05-10
Lebanon24
02:00 | 2026-05-10
Lebanon24
01:57 | 2026-05-10
Lebanon24
01:45 | 2026-05-10
Lebanon24
01:30 | 2026-05-10
Lebanon24
01:27 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24