تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سلام بعد زيارة الشرع: أحرزنا تقدّماً في معالجة القضايا المشتركة
Lebanon 24
09-05-2026
|
23:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
برزت يوم أمس زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة
السورية
دمشق، حيث التقى الرئيس السوري أحمد
الشرع
، في قصر الشعب.
Advertisement
وقد أكد سلام في ختامها تحقيق "تقدم كبير" في معالجة
القضايا
المشتركة، وأبرزها تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بنقل السجناء المحكومين من السجون
اللبنانية
إلى
سوريا
، ومتابعة قضية الموقوفين السوريين، وكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرًا في البلدين.
وشدد على ضرورة ضبط الحدود السورية ـ اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، وضمان عودة النازحين السوريين "بشكل آمن وكريم"، وتنظيم العمالة السورية في
لبنان
، مؤكدًا أن لبنان لن يسمح بإعادة استخدام أراضيه منصّة لإيذاء محيطه العربي، وخصوصًا سوريا.
مصدر سياسي مطّلع أكد لـ "نداء الوطن" أن الزيارة التي شارك فيها وفد وزاري كبير من الحكومة اللبنانية، فتحت عهدًا جديدًا من العلاقات الطبيعية والندّية بين البلدين الجارَين، تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة البلدين وحدودهما، إضافة إلى التعاون في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتجارية. وأشار إلى أن نتائج الزيارة ستظهر قريبًا على أرض الواقع عبر سلسلة مشاريع مشتركة في قطاعات مختلفة، مع التركيز على أهمية اتفاق الجانبَين على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني ـ سوري مشترك يعقد أول اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع المقبلة.
وكان الرئيس السوري قد استقبل الرئيس سلام في قصر الشعب في دمشق واعلنت الرئاسة السوريّة في بيان بعد انتهاء اللقاء بأن "الشرع بحث مع سلام سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة، وتعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
ورافق سلام في زيارته العاصمة السورية دمشق وفد ضم نائب
رئيس مجلس الوزراء
طارق متري، ووزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء كلود الحجل.
واجتمع كل من الوزراء فايز رسامني، جو صدي، وعامر بساط مع نظرائهم السوريين في قصر تشرين، وهم يعرب بدر، محمد البشير، ومحمد نضال الشعار، فيما اجتمع
نائب رئيس
الحكومة طارق متري مع
وزير الداخلية
أنس الخطاب في مقر
وزارة الداخلية
.
مواضيع ذات صلة
فانس: أحرزنا تقدماً كبيراً في المحادثات مع إيران والكرة في ملعب طهران ونتوقع أن تحرز إيران تقدماً بشأن فتح مضيق هرمز
Lebanon 24
فانس: أحرزنا تقدماً كبيراً في المحادثات مع إيران والكرة في ملعب طهران ونتوقع أن تحرز إيران تقدماً بشأن فتح مضيق هرمز
10/05/2026 09:23:08
10/05/2026 09:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: أحرزنا تقدّماً كبيراً في تفكيك القدرات الإيرانية
Lebanon 24
نتنياهو: أحرزنا تقدّماً كبيراً في تفكيك القدرات الإيرانية
10/05/2026 09:23:08
10/05/2026 09:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس السلام: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات مع حماس "ليست سهلة"
Lebanon 24
مجلس السلام: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات مع حماس "ليست سهلة"
10/05/2026 09:23:08
10/05/2026 09:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أحرزنا تقدماً كبيراً نحو التوصل لاتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران واتفقنا على تعليق عملية "مشروع الحرية" ولكن الحصار سيبقى سارياً
Lebanon 24
ترامب: أحرزنا تقدماً كبيراً نحو التوصل لاتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران واتفقنا على تعليق عملية "مشروع الحرية" ولكن الحصار سيبقى سارياً
10/05/2026 09:23:08
10/05/2026 09:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
وزارة الداخلية
وزير الداخلية
مجلس الوزراء
نائب رئيس
اللبنانية
السورية
القضايا
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير "سيادي" يشكو استبعاده
Lebanon 24
وزير "سيادي" يشكو استبعاده
02:15 | 2026-05-10
10/05/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يمشي بين الألغام السياسية "على رؤوس الأصابع"
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يمشي بين الألغام السياسية "على رؤوس الأصابع"
02:00 | 2026-05-10
10/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عامل "ديلفري" ينتحل صفة "عقيد" في لبنان.. ماذا قالت المعلومات عنه؟
Lebanon 24
عامل "ديلفري" ينتحل صفة "عقيد" في لبنان.. ماذا قالت المعلومات عنه؟
01:57 | 2026-05-10
10/05/2026 01:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نواب طلبوا "ضبط انتشار النازحين"
Lebanon 24
نواب طلبوا "ضبط انتشار النازحين"
01:45 | 2026-05-10
10/05/2026 01:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة خطيرة بعد استهداف "طريق الجنوب"
Lebanon 24
رسالة خطيرة بعد استهداف "طريق الجنوب"
01:30 | 2026-05-10
10/05/2026 01:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
Lebanon 24
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
16:19 | 2026-05-09
09/05/2026 04:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام في دمشق: اختبار الدولة بين ذاكرة الوصاية وحسابات الحدود
Lebanon 24
سلام في دمشق: اختبار الدولة بين ذاكرة الوصاية وحسابات الحدود
05:00 | 2026-05-09
09/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يحضرا جنازته.. محبو الراحل هاني شاكر يشنون هجوما عنيفا على فنانين شهيرين
Lebanon 24
لم يحضرا جنازته.. محبو الراحل هاني شاكر يشنون هجوما عنيفا على فنانين شهيرين
04:23 | 2026-05-09
09/05/2026 04:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن نصرالله والسنوار تنشرها "معاريف".. مراسلات سريّة عن "هجوم الـ2023"
Lebanon 24
مفاجأة عن نصرالله والسنوار تنشرها "معاريف".. مراسلات سريّة عن "هجوم الـ2023"
04:30 | 2026-05-09
09/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
12:33 | 2026-05-09
09/05/2026 12:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2026-05-10
وزير "سيادي" يشكو استبعاده
02:00 | 2026-05-10
رئيس الجمهورية يمشي بين الألغام السياسية "على رؤوس الأصابع"
01:57 | 2026-05-10
عامل "ديلفري" ينتحل صفة "عقيد" في لبنان.. ماذا قالت المعلومات عنه؟
01:45 | 2026-05-10
نواب طلبوا "ضبط انتشار النازحين"
01:30 | 2026-05-10
رسالة خطيرة بعد استهداف "طريق الجنوب"
01:27 | 2026-05-10
كان في لبنان.. من هو وزير الإعلام السوري الجديد؟
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
10/05/2026 09:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
10/05/2026 09:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
10/05/2026 09:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24