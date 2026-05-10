رسالة خطيرة بعد استهداف "طريق الجنوب"

قالت مصادر أمنية إنَّ الاستهدافات التي طالت ساحل وعمقه، أمس السبت، تحمل رسالة خطيرة مفادها أن الطريق بين والجنوب "لم تعد آمنة".

Advertisement

وأوضحت المصادر أنّ الطريق ذاتها التي تم استهدافها أمس في السعديات، كانت شهدت عمليات مماثلة سابقاً، موضحة أنَّ تحاول إعادة فرض مخاوف على المواطنين مرتبطة باستهداف السيارات في أي منطقة وعلى أي طريق حتى وإن كان المكان بعيداً عن الجنوب.

وذكرت المصادر أن التركيز على طريق الجنوب يوم أمس لا يهدد منطقة واحدة فقط، بل يطالُ أكثر من منطقة مرتبطة بهذه الطريق الدولية التي تعتبرها إسرائيل شرياناً لتحركات تابعين لـ" " بين بيروت والجنوب.