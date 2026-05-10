لبنان
كان في لبنان.. من هو وزير الإعلام السوري الجديد؟
Lebanon 24
10-05-2026
|
01:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر الرئيس السوري أحمد
الشرع
، السبت، مراسيم رئاسية جديدة شملت تعيينات وزارية عليا، حيث جاء خالد فواز زعرور على رأس حقيبة الإعلام، وذلك بموجب المرسوم رقم (100) لعام 2026.
وزعرور هو من مواليد العام 1990، وحاصل على دكتوراه في الإعلام الرقمي من الجامعة
اللبنانية
عام 2019، كما أنه حاصل على ماجستير في تقييم وتطوير المؤسسات الإعلامية من الجامعة اللبنانية عام 2014.
وكان زعرور عام 2011 حصل على إجازة جامعية في الإعلام من جامعة
دمشق
، فيما عمل محاضراً في عدد من الجامعات اللبنانية والسورية خلال الفترة الممتدة من 2015 ولغاية 2024.
وشغل زعرور منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق عام 2025، كما أبرم 9 اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات إعلامية دولية منها "
الجزيرة
" و "BBC" و "فرانس24".
وحصل زعرور على جائزة بحثية من الجامعة الأميركية في
بيروت
عام 2019، كما حصل على تكريم من الجامعة
العراقية
في بغداد عام 2022.
