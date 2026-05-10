تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

آخر تقرير إسرائيلي عن "مُسيرات الحزب".. اعترافات جديدة تُنشر

Lebanon 24
10-05-2026 | 04:48
A-
A+
آخر تقرير إسرائيلي عن مُسيرات الحزب.. اعترافات جديدة تُنشر
آخر تقرير إسرائيلي عن مُسيرات الحزب.. اعترافات جديدة تُنشر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً تحدثت فيه عن التهديد الذي يطالُ جنود الإسرائيلي في جنوب لبنان بفعل الطائرات المسيرة التي يطلقها "حزب الله".
Advertisement
 
وقالت الصحيفة إن الجنود يشعرون بأنهم عرضة للخطر جراء تلك المسيرات، خصوصاً في ظل اقتناء الجنود أنفسهم الحلول المعدة لمواجهة التهديد في الميدان، بواسطة تبرعات ومبادرات مدنية.

ونقلت الصحيفة عن "ه"، وهو رقيب أول في الاحتياط يخدم في الفرقة 91، ويؤدي جولته السادسة في مشاركته بالحرب على لبنان منذ السابع من تشرين الأول 2023، قوله إنه "في كانون الثاني أنهينا جولة خدمة عسكرية في سوريا استمرت ثلاثة أشهر ونصف، ثم استدعينا مجدداً في نيسان إلى جبهة لبنان". 

وأضاف أنه بات هذه المرة يواجه، كغيره من الجنود، تحدياً جديداً يتمثل في التهديد الذي تمثله الطائرات المسيّرة المفخخة، وقال: "هذا الأمر يشغلنا كثيراً، فمرات عديدة خلال اليوم تصلنا إنذارات حول حوادث، وللأسف مرة كل عدة أيام يتحقق الإنذار بعدما لا ننجح في التعامل معه في الوقت الحقيقي". 

وتابع: "حالياً لا يوجد لدينا أي حل واضح لهذا التهديد، سوى الركض إلى الملجأ للاختباء والصلاة بألا يُصاب الجنود".

وذكر "ه" أن الجنود يستخدمون سلاح "سمارت شوتير" حالياً، أحد الحلول لمواجهة هذا النوع من الطائرات، وذلك لقدرته على التمركز على هدف متحرك، لافتاً إلى أن سلاحاً كهذا "من المفترض نظرياً أن يساعد، لكن الجيش الإسرائيلي لا يملك الكثير من هذه الأسلحة، والوحدة لا تملك حالياً سلاحاً واحداً منها"، وتابع: "مقارنة بتهديد الطائرات من دون طيار الذي كان أكثر شيوعاً في السابق، فإن المسيّرات تكاد لا تُسمع ولا تُرى، ما يترك المقاتلين عاجزين"، بحسب وصفه.

في هذه الأثناء، تستخدم قواتا الجيش الإسرائيلي شِباك صيد، وفقاً لـ"ه" الذي أوضح أنهم حصلوا عليها من مبادرات مدنية مستقلة. 

ولفت إلى أن الهدف من شِباك الصيد في الأساس هو إبعاد تأثير إصابة المسيّرة، بحيث إذا وصلت إلى الجنود فلن يُقتلوا، بل "فقط" سيُصابون، كما روى. 

وطبقاً للرقيب أول، فإنه "بدلاً من أن يزوّدنا بها الجيش، يقوم مسؤولو الإمداد بجمع الأموال لشرائها لنا؛ إذ ينشرون روابط في المنشورات التي يشاركونها، ويطلبون من المواطنين التبرع بالمال حتى نتمكّن من شراء معدات منقذة للحياة".

وخلافاً لـ"ه"، قال الرائد "ت"، الذي يخدم في الاحتياط ملحقاً بقوات نظامية في لبنان، إن "بحوزتهم جميع الأدوات المناسبة للتعامل مع تهديد المسيّرات"، وقال: "نحن مجهزون بالمعدات وكل ما نحتاجه، بما في ذلك وسائل الحماية للمواقع في المنطقة. نستخدم وسائل مراقبة متطورة جداً، وبتنا في مراحل إدخال وسائل تكنولوجية ستمنحنا حلاً على المدى البعيد".

وعلى ذلك، ردّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، آفي ديفرن، بالقول إنه "يجري التعامل بجدية كبيرة مع المسيّرات المفخخة، وتُجرى عمليات تعلّم متسارعة وتجارب على تقنيات جديدة، إلى جانب التعاون مع جهات دولية في هذا المجال". ولفت إلى أن هناك خطوات "تُنفذ لتحسين قدرات الرصد والاعتراض بواسطة رادارات مخصصة، ونقل وسائل حماية للقوات المقاتلة في الميدان، وتدريبها على التعامل مع هذا التهديد. قادة الجيش الإسرائيلي يعملون بكل السبل للحفاظ على القوات، وسيواصلون العمل من أجل الحفاظ على أمنهم"، على حد زعمه.

في غضون ذلك، ذكرت الصحيفة أن قائد القوات البرية عيّن رئيس لواء الهجوم، العميد "ع"، مسؤولاً عن إيجاد حل لمسألة "الارتفاع القريب من الأرض"، أي التهديد الذي تتعرّض له القوات من مُحلقات تطير حتى ارتفاع 300 متر، مثل الطائرات من دون طيار، والمسيّرات، والبالونات، والطائرات الصغيرة.

 وكان العميد "ع" طياراً في سلاح الجو، وعُيّن بفضل صلته بكل من القوات البرية وسلاح الجو والفضاء، ويعمل تحت إمرته قائد قسم وعدد من الضباط الآخرين لإيجاد حلول.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك نوعين من المسيّرات: واحدة من دون ألياف بصرية، ويوجد لها حل يعتمد على الحرب الإلكترونية عبر التشويش على الاتصالات، والثانية هي المسيّرات المُشغلة بالألياف البصرية، وهي تهديد جديد نسبياً، ولا يزال التعامل معه غير كافٍ حتى الآن.

ويتمثل التحدي الأساسي، بحسبها، في مواجهة النوع الثاني في عملية الرصد والكشف، ولذلك يتركز التعامل مع هذا التهديد على عدة محاور متكاملة؛ يقوم المحور الأول على الحماية السلبية، التي تشمل وسائل حماية مادية مثل الشباك فوق القوات والمركبات والمواقع العسكرية، مشيرة إلى أن "هذه الوسائل أثبتت فعاليتها، بشرط التزام القوات بالانضباط العملياتي". أما المحور الثاني، بحسبها، فهو تحسين قدرات الكشف باستخدام رادارات مخصصة، مع بناء منظومة كشف متعددة الطبقات ومهيأة لرصد المسيّرات من زوايا ومسافات مختلفة. كذلك، يقوم المحور الثالث على تطوير قدرات الاعتراض على مستوى القوة المقاتلة.

ومن بين الوسائل التي يجري اختبارها وتطبيقها: استخدام بنادق الصيد للمسافات القصيرة، وذخائر مخصصة تنفجر في الجو، ومواقع أسلحة ثابتة مرتبطة بأنظمة كشف تسمح برد سريع.

ووفقاً للصحيفة، يُنظر إلى مواجهة تهديد المسيّرات بأنها عملية مستمرة تتطلب التكيّف السريع مع التغيرات في ساحة المعركة وأساليب القتال الجديدة. 

كذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه خلال الحرب الجارية على لبنان، أُصيب أكثر من مئة جندي ومجندة بالمسيّرات المفخخة، وقُتل ثلاثة؛ اثنان برتبة رقيب، والثالث عامل جرافة كان يهدم بيوت اللبنانيين في الجنوب.

 
مواضيع ذات صلة
اعتراف إسرائيلي: لا نستطيع نزع سلاح "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد أرقام النازحين؟ "وحدة إدارة الكوارث" تنشر تقريرها
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"يسيطرُ على النازحين".. ماذا قال تقرير إسرائيلي عن "الحزب"؟
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

التزام

القصير

مسيرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:40 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:34 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-05-10
Lebanon24
11:40 | 2026-05-10
Lebanon24
11:34 | 2026-05-10
Lebanon24
11:30 | 2026-05-10
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10
Lebanon24
10:56 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24