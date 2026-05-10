أحمد الشرع يُطمئِن لبنان.. طريق الشام تتبنَّى "الدولة"

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
أحمد الشرع يُطمئِن لبنان.. طريق الشام تتبنَّى "الدولة"
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
10-05-2026
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أن يذهب رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري أحمد
الشرع
، ففي ذلك خطوة تثبت تعاطي دولة مع دولة بعيداً عن مبدأ الوصايات الذي كان سائداً قبيل سقوط نظام
بشار الأسد
أواخر عام 2024.
Advertisement
ولكن، قبل سلام، كان الرئيس
نجيب ميقاتي
أول الزائرين إلى
سوريا
وأبرز المثبتين لمبدأ التواصل بين دولة ودولة، كما أنه كان بمثابة "فاتح الزيارات" الرسمية بين
لبنان
وسوريا الجديدة، وجسر عبور للآخرين الذين ذهبوا بعده، خصوصاً أنه توجه إلى هناك في لحظات مفصلية، أبرزها خروج لبنان من حرب العام 2024 مُنهكاً وفي بدايات تشكل ملامح الدولة
السورية
الجديدة مطلع الـ2025.
فعلياً، فإن
ميقاتي
كان أول شخصية رسمية لبنانية تتبلغ من الشرع تأكيد سوريا الجديدة "انتهاء زمن الوصاية"، كما أن الرئيس السوري أكد أمام ميقاتي أن سوريا تريد علاقات إيجابية مع لبنان ومبنية على تواصل واحترام بين دولة ودولة.
إذاً، النهج الذي تسيرُ عليه قيادة سوريا الجديدة تذهب أكثر نحو ترسيخ مفهوم التعاطي الرسمي مع لبنان، فلا شخصيات نافذة تُملي توجهاتها على لبنان، ولا مخاوف من تهديداتٍ يتلقاها مسؤولون لبنانيون في الشام كما كان يحصلُ سابقاً في زمن
الأسد
. فعلياً، تعتبرُ الرؤية بين الدولتين واضحة، فلكل منهما قراراته وسيادته، بينما التعامل يقوم على أسسٍ واضحة مبنية على الاحترام المتبادل والاستقلاليّة.
منذ توليها حُكم سوريا في أواخر العام 2024 إثر سقوط النظام السوري السابق، دأبت القيادة السورية الجديدة على طمأنة اللبنانيين لناحية انتهاء الوصاية السابقة. وتاريخياً، كانت سوريا تتدخل في لبنان بشكل مباشر اعتباراً من العام 1976 حينما دخلت قواتها إلى
بيروت
تحت إطار ما يسمى بـ"قوات الردع العربية"، وبقيت عسكرياً في لبنان حتى العام 2005. إثر ذلك، كان النظام السابق يزعم أنّه لا يتدخل بلبنان بعد الإنسحاب الشهير، لكن الأمر هذا لم يكن صحيحاً، فلبنان ظل مرهوناً لسياسات سوريّة سابقة، كانت تُفرض عبر وكلائها وحلفائها في لبنان.
ولغاية العام 2011، كان التدخل السوري بشؤون لبنان مستمراً وإن كان في أحيانٍ كثيرة بطريقة غير مباشرة، لكن بعد اندلاع الثورة السورية خلال العام المذكور، تبدل كل شيء، وبات الرهان على دمشق آنذاك في ظل حكم بشار الأسد، أمراً خاسراً بامتياز. في الوقت نفسه، فإن ما عزّز "النفور التام" من الأسد ونظامه هو الممارسات التي فرضها على الشعب السوري، بدءاً من قمع الثورة وصولاً إلى قتل المدنيين ناهيك عن الفظائع التي كُشف عنها بعد سقوط النظام.
ضمنياً، ما كان يُحكى عن فظائع النظام السوري لم يكُن وهماً بل كان حقيقياً لدرجة أنّ المتهمين بكل الارتكابات السابقة باتوا يخضعون لجلسات قضائية ومحاسبة فعلية أمام
القضاء
السوري. وهنا، تكمنُ الانعطافة الأساسية، فسوريا الجديدة انتهجت درب المحاسبة للمرتكبين، بينما لم تهاجم المدنيين حتى وإن كانوا من طوائف أخرى. ففي الساحل السوري، حيث العلويون يوجدون بشكل خاص، تسيطر أجواء من الاستقرار، بينما في السويداء، تتثبت العلاقات الفعلية بين أبناء المنطقة والدولة، بينما التسويات تسلك طريقها.
ما أرسى الطمأنينة أكثر هو سلوك الدولة في دمشق، بينما كل "الفزاعات" التي حاول المناوئون للحكم الجديد الترويج لها سقطت تماماً، خصوصاً حينما تم الحديث عن مخاطر تتعلق بالمقامات الدينية خصوصاً تلك التابعة للشيعة. فمنذ انهيار نظام الأسد، لا هجوم ولا تدمير ولا تدنيس لأي مقامٍ ديني، وذلك بعكس ما كان يجري الترويج له سابقاً عبر جهات كثيرة حاولت التخويف من الثورة السورية والمؤمنين بها.
أما الأمر الأهم أيضاً، فهو أن القيادة السورية الجديدة فتحت أبوابها لمختلف الأطياف اللبنانيين لاسيما الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي"
وليد جنبلاط
قبيل زيارة سلام، أمس، ناهيك عن خطوط الاتصال مع حزب "الكتائب
اللبنانية
"، بالإضافة إلى التنسيق الأمني مع لبنان في ملفات عديدة.
كل هذا المشهد يدفع اللبناني لاحترام نهج سوريا الجديد، بينما خطاب رئيسها أحمد الشرع لا يتطرق إلى لبنان من بوابة الإخضاع أو السلطة ولا حتى الوصاية، بل من بوابة نفض غبار الماضي وفتح صفحة جديدة لا تعيد ما فعله نظام عائلة الأسد باللبنانيين، لأنه لا قبول أصلاً لدى الطرفين بهذا الأمر.
في خلاصة القول، تُعتبر سوريا الجديدة بوابة عبورٍ فعلية للبنان نحو العرب والاستقرار، وما يوحد البلدين هو المظلة العربية التي ترسخ قواعد الاحترام بين الدول وتجعل كل دولة مستقلة بقراراتها وخياراتها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الشرع يطمئن المسؤولين: هذا هدفنا
Lebanon 24
الشرع يطمئن المسؤولين: هذا هدفنا
10/05/2026 19:20:42
10/05/2026 19:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة استهدفت دراجة نارية على طريق عام تبنين-صفد البطيخ
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة استهدفت دراجة نارية على طريق عام تبنين-صفد البطيخ
10/05/2026 19:20:42
10/05/2026 19:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"سانا": الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي لبحث استكمال عملية الدمج في مؤسسات الدولة
Lebanon 24
"سانا": الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي لبحث استكمال عملية الدمج في مؤسسات الدولة
10/05/2026 19:20:42
10/05/2026 19:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة فتح المعابر الشمالية مع سوريا مطلع نيسان والشرع يطمئن قيادات لبنانية
Lebanon 24
إعادة فتح المعابر الشمالية مع سوريا مطلع نيسان والشرع يطمئن قيادات لبنانية
10/05/2026 19:20:42
10/05/2026 19:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
وليد جنبلاط
نجيب ميقاتي
بشار الأسد
اللبنانية
السورية
ميقاتي
القضاء
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
تنبيه للعابرين.. ماذا كشفت وزارة الأشغال عن طريق الأرز؟
Lebanon 24
تنبيه للعابرين.. ماذا كشفت وزارة الأشغال عن طريق الأرز؟
11:48 | 2026-05-10
10/05/2026 11:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم خلف يطلق نداءً دولياً عاجلاً لوقف "الإبادة العمرانية" في بلدة يارون
Lebanon 24
ملحم خلف يطلق نداءً دولياً عاجلاً لوقف "الإبادة العمرانية" في بلدة يارون
11:40 | 2026-05-10
10/05/2026 11:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
انذار اسرائيلي جديد لسكان هذه المناطق.. للاخلاء فوراًَ
Lebanon 24
انذار اسرائيلي جديد لسكان هذه المناطق.. للاخلاء فوراًَ
11:34 | 2026-05-10
10/05/2026 11:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي من روما: لا بديل عن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
رجي من روما: لا بديل عن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
11:30 | 2026-05-10
10/05/2026 11:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب بلا قواعد".. تقرير يتحدث عن الأعمال التخريبية لإسرائيل في لبنان
Lebanon 24
"حرب بلا قواعد".. تقرير يتحدث عن الأعمال التخريبية لإسرائيل في لبنان
11:00 | 2026-05-10
10/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
Lebanon 24
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
16:19 | 2026-05-09
09/05/2026 04:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
06:00 | 2026-05-10
10/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
Lebanon 24
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
16:39 | 2026-05-09
09/05/2026 04:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
12:33 | 2026-05-09
09/05/2026 12:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
Lebanon 24
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
16:42 | 2026-05-09
09/05/2026 04:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان
11:48 | 2026-05-10
تنبيه للعابرين.. ماذا كشفت وزارة الأشغال عن طريق الأرز؟
11:40 | 2026-05-10
ملحم خلف يطلق نداءً دولياً عاجلاً لوقف "الإبادة العمرانية" في بلدة يارون
11:34 | 2026-05-10
انذار اسرائيلي جديد لسكان هذه المناطق.. للاخلاء فوراًَ
11:30 | 2026-05-10
رجي من روما: لا بديل عن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
11:00 | 2026-05-10
"حرب بلا قواعد".. تقرير يتحدث عن الأعمال التخريبية لإسرائيل في لبنان
10:56 | 2026-05-10
الصمد: المقاومة في الجنوب صامدة
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
10/05/2026 19:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
10/05/2026 19:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
10/05/2026 19:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24