تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أحمد الشرع يُطمئِن لبنان.. طريق الشام تتبنَّى "الدولة"

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
10-05-2026 | 05:00
A-
A+
أحمد الشرع يُطمئِن لبنان.. طريق الشام تتبنَّى الدولة
أحمد الشرع يُطمئِن لبنان.. طريق الشام تتبنَّى الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أن يذهب رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، ففي ذلك خطوة تثبت تعاطي دولة مع دولة بعيداً عن مبدأ الوصايات الذي كان سائداً قبيل سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
Advertisement

ولكن، قبل سلام، كان الرئيس نجيب ميقاتي أول الزائرين إلى سوريا وأبرز المثبتين لمبدأ التواصل بين دولة ودولة، كما أنه كان بمثابة "فاتح الزيارات" الرسمية بين لبنان وسوريا الجديدة، وجسر عبور للآخرين الذين ذهبوا بعده، خصوصاً أنه توجه إلى هناك في لحظات مفصلية، أبرزها خروج لبنان من حرب العام 2024 مُنهكاً وفي بدايات تشكل ملامح الدولة السورية الجديدة مطلع الـ2025.

فعلياً، فإن ميقاتي كان أول شخصية رسمية لبنانية تتبلغ من الشرع تأكيد سوريا الجديدة "انتهاء زمن الوصاية"، كما أن الرئيس السوري أكد أمام ميقاتي أن سوريا تريد علاقات إيجابية مع لبنان ومبنية على تواصل واحترام بين دولة ودولة.

إذاً، النهج الذي تسيرُ عليه قيادة سوريا الجديدة تذهب أكثر نحو ترسيخ مفهوم التعاطي الرسمي مع لبنان، فلا شخصيات نافذة تُملي توجهاتها على لبنان، ولا مخاوف من تهديداتٍ يتلقاها مسؤولون لبنانيون في الشام كما كان يحصلُ سابقاً في زمن الأسد. فعلياً، تعتبرُ الرؤية بين الدولتين واضحة، فلكل منهما قراراته وسيادته، بينما التعامل يقوم على أسسٍ واضحة مبنية على الاحترام المتبادل والاستقلاليّة.

منذ توليها حُكم سوريا في أواخر العام 2024 إثر سقوط النظام السوري السابق، دأبت القيادة السورية الجديدة على طمأنة اللبنانيين لناحية انتهاء الوصاية السابقة. وتاريخياً، كانت سوريا تتدخل في لبنان بشكل مباشر اعتباراً من العام 1976 حينما دخلت قواتها إلى بيروت تحت إطار ما يسمى بـ"قوات الردع العربية"، وبقيت عسكرياً في لبنان حتى العام 2005. إثر ذلك، كان النظام السابق يزعم أنّه لا يتدخل بلبنان بعد الإنسحاب الشهير، لكن الأمر هذا لم يكن صحيحاً، فلبنان ظل مرهوناً لسياسات سوريّة سابقة، كانت تُفرض عبر وكلائها وحلفائها في لبنان.


ولغاية العام 2011، كان التدخل السوري بشؤون لبنان مستمراً وإن كان في أحيانٍ كثيرة بطريقة غير مباشرة، لكن بعد اندلاع الثورة السورية خلال العام المذكور، تبدل كل شيء، وبات الرهان على دمشق آنذاك في ظل حكم بشار الأسد، أمراً خاسراً بامتياز. في الوقت نفسه، فإن ما عزّز "النفور التام" من الأسد ونظامه هو الممارسات التي فرضها على الشعب السوري، بدءاً من قمع الثورة وصولاً إلى قتل المدنيين ناهيك عن الفظائع التي كُشف عنها بعد سقوط النظام.

ضمنياً، ما كان يُحكى عن فظائع النظام السوري لم يكُن وهماً بل كان حقيقياً لدرجة أنّ المتهمين بكل الارتكابات السابقة باتوا يخضعون لجلسات قضائية ومحاسبة فعلية أمام القضاء السوري. وهنا، تكمنُ الانعطافة الأساسية، فسوريا الجديدة انتهجت درب المحاسبة للمرتكبين، بينما لم تهاجم المدنيين حتى وإن كانوا من طوائف أخرى. ففي الساحل السوري، حيث العلويون يوجدون بشكل خاص، تسيطر أجواء من الاستقرار، بينما في السويداء، تتثبت العلاقات الفعلية بين أبناء المنطقة والدولة، بينما التسويات تسلك طريقها.

ما أرسى الطمأنينة أكثر هو سلوك الدولة في دمشق، بينما كل "الفزاعات" التي حاول المناوئون للحكم الجديد الترويج لها سقطت تماماً، خصوصاً حينما تم الحديث عن مخاطر تتعلق بالمقامات الدينية خصوصاً تلك التابعة للشيعة. فمنذ انهيار نظام الأسد، لا هجوم ولا تدمير ولا تدنيس لأي مقامٍ ديني، وذلك بعكس ما كان يجري الترويج له سابقاً عبر جهات كثيرة حاولت التخويف من الثورة السورية والمؤمنين بها.

أما الأمر الأهم أيضاً، فهو أن القيادة السورية الجديدة فتحت أبوابها لمختلف الأطياف اللبنانيين لاسيما الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط قبيل زيارة سلام، أمس، ناهيك عن خطوط الاتصال مع حزب "الكتائب اللبنانية"، بالإضافة إلى التنسيق الأمني مع لبنان في ملفات عديدة.

كل هذا المشهد يدفع اللبناني لاحترام نهج سوريا الجديد، بينما خطاب رئيسها أحمد الشرع لا يتطرق إلى لبنان من بوابة الإخضاع أو السلطة ولا حتى الوصاية، بل من بوابة نفض غبار الماضي وفتح صفحة جديدة لا تعيد ما فعله نظام عائلة الأسد باللبنانيين، لأنه لا قبول أصلاً لدى الطرفين بهذا الأمر.

في خلاصة القول، تُعتبر سوريا الجديدة بوابة عبورٍ فعلية للبنان نحو العرب والاستقرار، وما يوحد البلدين هو المظلة العربية التي ترسخ قواعد الاحترام بين الدول وتجعل كل دولة مستقلة بقراراتها وخياراتها.

المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الشرع يطمئن المسؤولين: هذا هدفنا
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة استهدفت دراجة نارية على طريق عام تبنين-صفد البطيخ
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي لبحث استكمال عملية الدمج في مؤسسات الدولة
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إعادة فتح المعابر الشمالية مع سوريا مطلع نيسان والشرع يطمئن قيادات لبنانية
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

وليد جنبلاط

نجيب ميقاتي

بشار الأسد

اللبنانية

السورية

ميقاتي

القضاء

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:40 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:34 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-05-10
Lebanon24
11:40 | 2026-05-10
Lebanon24
11:34 | 2026-05-10
Lebanon24
11:30 | 2026-05-10
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10
Lebanon24
10:56 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24