الحاج: لبنان أمام فرصة للانتقال من منطق الحروب إلى الاستقرار الدائم

شدد النائب على أن " أمام فرصة للانتقال من منطق الحروب إلى منطق الاستقرار الدائم وعلى أن الحكومة مطالبة بتنفيذ قراراتها بجدية ومن دون تردد، فمنطق الدولة يجب أن يفرض نفسه عبر خطوات أمنية وقضائية واضحة لحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية".ورأى عبر "صوت كل لبنان" أن " وإسرائيل لن تقبلا بأنصاف الحلول، فاستمرار المراوحة سيزيد من حجم الخسائر البشريّة والاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، في ظل النزيف النقدي والاقتصادي الخطير".وعن ربط " " موقفه بالمفاوضات – الأميركية، اعتبر أن "الحزب يكرّس بذلك ارتباطه بالمشروع في المنطقة"، مشدداً على أن "الحل في لبنان يجب أن ينطلق من المصلحة أولاً".وأشار إلى أن "الحرب الأخيرة أثبتت فشل خيار المواجهة العسكرية"، معتبرا أن "الهدف النهائي يجب أن يكون الوصول إلى سلام يؤمّن استقراراً دائماً وازدهاراً للبنان، ضمن مسار إقليمي أوسع يشمل عدداً من ".