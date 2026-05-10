مصلحة الليطاني: استغلال ظروف الحرب لنهب الممتلكات العامة يكشف عن مستوى خطير من الانحلال الأخلاقي

Advertisement

رأت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنه "في ظلّ تصاعد الأوضاع الأمنية في الجنوب اللبناني، واستمرار الاعتداءات وما رافقها من إنذارات بإخلاء عدد من البلدات الجنوبية، ولا سيّما بلدة انصارية الساحلية حيث تمر منشآت مشروع ريّ القاسمية – رأس ، رصدت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اعتداءً جديداً على الممتلكات العامة تمثّل في قيام اللصوص وقراصنة الأزمات بسرقة محوّلات كهربائية عائدة لمؤسسة كانت مخصّصة لتغذية البلدة بالتيار الكهربائي. وبعد تفكيك هذه المحوّلات واستخراج النحاس منها بصورة غير مشروعة، عمد المعتدون إلى رمي بقاياها ومخلّفاتها الصناعية داخل قناة ريّ القاسمية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في سلوك إجرامي يجمع بين السرقة والتخريب والتلويث، ويشكّل اعتداءً مباشراً على شبكة والممتلكات العامة وعلى منشآت التي تؤمّن المياه للمزارعين وتسهم في حماية الأمن الغذائي في ".وتابعت: "إنّ استغلال ظروف الحرب وغياب المواطنين عن منازلهم لنهب الممتلكات العامة وتلويث منشآت الري يكشف عن مستوى خطير من الانحلال الأخلاقي والاستهتار بالمصلحة الوطنية، ويستوجب أقصى درجات الملاحقة والمحاسبة.وأكدت أنّ "حماية المرافق العامة مسؤولية وطنية جامعة"، ودعت القوى الأمنية والقضائية المختصة إلى "اتخاذ الإجراءات الفورية لكشف الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم إلى المختص، وإنزال أشد بحقهم، حفاظاً على الممتلكات العامة وصوناً للمرافق العامة التي تعزز صمود المواطنين".