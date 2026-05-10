تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مصلحة الليطاني: استغلال ظروف الحرب لنهب الممتلكات العامة يكشف عن مستوى خطير من الانحلال الأخلاقي

Lebanon 24
10-05-2026 | 05:18
A-
A+
مصلحة الليطاني: استغلال ظروف الحرب لنهب الممتلكات العامة يكشف عن مستوى خطير من الانحلال الأخلاقي
مصلحة الليطاني: استغلال ظروف الحرب لنهب الممتلكات العامة يكشف عن مستوى خطير من الانحلال الأخلاقي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أنه "في ظلّ تصاعد الأوضاع الأمنية في الجنوب اللبناني، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما رافقها من إنذارات بإخلاء عدد من البلدات الجنوبية، ولا سيّما بلدة انصارية الساحلية حيث تمر منشآت مشروع ريّ القاسمية – رأس العين، رصدت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اعتداءً جديداً على الممتلكات العامة تمثّل في قيام اللصوص وقراصنة الأزمات بسرقة محوّلات كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان كانت مخصّصة لتغذية البلدة بالتيار الكهربائي. وبعد تفكيك هذه المحوّلات واستخراج النحاس منها بصورة غير مشروعة، عمد المعتدون إلى رمي بقاياها ومخلّفاتها الصناعية داخل قناة ريّ القاسمية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في سلوك إجرامي يجمع بين السرقة والتخريب والتلويث، ويشكّل اعتداءً مباشراً على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان والممتلكات العامة وعلى منشآت الري التي تؤمّن المياه للمزارعين وتسهم في حماية الأمن الغذائي في لبنان".
Advertisement



وتابعت: "إنّ استغلال ظروف الحرب وغياب المواطنين عن منازلهم لنهب الممتلكات العامة وتلويث منشآت الري يكشف عن مستوى خطير من الانحلال الأخلاقي والاستهتار بالمصلحة الوطنية، ويستوجب أقصى درجات الملاحقة والمحاسبة.



وأكدت أنّ "حماية المرافق العامة مسؤولية وطنية جامعة"، ودعت القوى الأمنية والقضائية المختصة إلى "اتخاذ الإجراءات الفورية لكشف الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، حفاظاً على الممتلكات العامة وصوناً للمرافق العامة التي تعزز صمود المواطنين".
مواضيع ذات صلة
مصلحة الممتلكات الإسرائيلية: تل أبيب وعسقلان على رأس قائمة المدن المتضررة من صواريخ إيران وحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تريد استغلال التصعيد الحالي من أجل العودة للحرب ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت إطلاق موسم الري لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة الليطاني باشرت تنفيذ أعمال إنشاء جسر من العبارات فوق مجرى النهر في طيرفلسه
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:11:49 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

الإسرائيلية

الإسرائيلي

العقوبات

إسرائيل

التيار

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:40 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:34 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-05-10
Lebanon24
11:40 | 2026-05-10
Lebanon24
11:34 | 2026-05-10
Lebanon24
11:30 | 2026-05-10
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10
Lebanon24
10:56 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24