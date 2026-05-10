إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في هذا الموعد... إليكم تفاصيل حال الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المُقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27، بين 15 و25، وزحلة بين 13 و27 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد:

صاف إلى قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة على الساحل بينما تتخطاها على الجبال وفي المناطق الداخلية.



الإثنين:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.



الثلاثاء:





الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بحيث تتخطى المعدلات الموسمية ( بين 3 و4 درجات) مع رياح ناشطة أحيانا، كما يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات مساء.

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا.



- الحرارة على الساحل من 15 الى 31 ردرجة، فوق الجبال من 12 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كم/س.



- الانقشاع: جيد.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20°م.



- الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.



- ساعة : 05:40 ساعة غروب الشمس: 19:29