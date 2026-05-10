وزارة الصحة: شهيدان وخمسة جرحى من المسعفين اليوم

Advertisement

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو ماض في خرق القوانين الدولية والأعراف الإنسانية مضيفا المزيد من الجرائم بحق المسعفين، حيث استهدف بشكل مباشر في غارتين نقطتين للهيئة الصحية في قلاويه وتبنين .في قلاويه، استشهد مسعف وأصيب ثلاثة بجروح؛ وفي تبنين استشهد مسعف وأصيب إثنان بجروح.