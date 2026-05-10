بيانٌ لبلدية الجديدة - البوشرية - السد: هذا ما تحتويه الهنغرات في منطقة الرويسات

Advertisement

أوضحت بلدية الجديدة - - السد، أنه "عطفاً على ما يتم تداوله حول وجود هنغرات في منطقة الرويسات - الجديدة، يهمّ بلدية الجديدة - البوشرية - السد أن توضح أنها قامت بالتواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة، وقد تبيّن بنتيجة المتابعة أن هذه المنشآت موضوعة بصورة مؤقتة، وأن هناك تعهداً واضحاً بإزالتها فور انتهاء الظروف الحالية".كما أكدت الجهات المعنية أن "القوى الأمنية المختصة تمارس رقابتها الكاملة على هذه المواقع، وتقوم بشكل دائم بالكشف والمتابعة للتأكد من طبيعة المواد الموجودة داخلها، والتي تبيّن أنها مواد غذائية وليست مواد خطرة كما يتم الترويج له. هذا ما اقتضى تبيانه".