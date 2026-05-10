إسرائيل تتوعد "حزب الله"... وصدور تعليمات تتعلّق بسكان جنوب لبنان
10-05-2026
|
07:17
ذكر موقع "إرم نيوز" أن مسؤولاً كبيراً في تل أبيب توعّد "
حزب الله
" بتوسيع منطقة "الخط الأصفر" في
جنوب لبنان
، معلنًا سيطرة الجيش
الإسرائيلي
حاليًا على 5% من الأراضي
اللبنانية
، وقد يوسع قبضته العملياتية على مناطق إضافية، تتجاوز منطقة "الخط الأصفر".
وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أنه تزامنًا مع ذلك، أصدر
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس تعليمات بمنع عودة سكان جنوب
لبنان
إلى القرى الشيعية، للحيلولة دون تمكين "حزب الله" من استخدامها دروعًا بشرية في مناطق القتال.
ودعا كاتس إلى التركيز على المنطقة التي تشكل خط الدفاع المضاد للدبابات "الخط الأصفر".
ويشمل توجيه كاتس، تسريع وتيرة عمليات تدمير أي منشأة تُهدد
الجبهة
الداخلية
الإسرائيلية
، بما في ذلك المنشآت التي سبق رصدها في عملية "سهام
الشمال
".
وتعتبر
إسرائيل
"الخط الأصفر" منطقة أمنية في مواجهة التهديدات المباشرة لمستوطنات خط التماس مع لبنان، بحسب تقدير
تل أبيب
.
وأفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي وعناصر مدنية تابعة لوزارة الدفاع، قد وسّعت خلال الأيام الأخيرة نطاق عملياتها الهندسية، وبالتالي زادت وتيرة تدمير البنية التحتية في عشرات القرى الشيعية جنوب لبنان.
وفي إطار تدمير البنية التحتية التي يستخدمها "حزب الله"، يتم هدم المنازل الواقعة على الخطين الأول والثاني المؤديين للمستوطنات الإسرائيلية، وذلك بهدف منع الحزب من شنّ هجمات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. (إرم نيوز)
