رسامني التقى نظيره السوري في دمشق وبحث معه ملفات ذات اهتمام مشترك

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في إطار الزيارة التي قام بها الدكتور نواف سلام والوفد الحكومي إلى الجمهورية العربية ولقائه الرئيس السوري أحمد ، اجتماع عمل مع وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، بحضور للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر عن الجانب اللبناني، والمدير العام للجمارك السورية الدكتور خالد البراد عن الجانب السوري.تناول الاجتماع عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل البري والجوي، والمعابر الحدودية، والتعاون اللوجستي بين البلدين، في إطار البحث في سبل تعزيز التنسيق وتطوير حركة النقل والتبادل.وفي ملف النقل البري، بحث الجانبان موضوع مناقلة البضائع المحمّلة على الشاحنات عند الحدود، حيث جرى التداول في إمكانية العودة إلى العمل بمضامين الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1993، أو اعتماد تسهيلات خاصة بالبضائع ذات المنشأ اللبناني، بما يساهم في تسهيل حركة التبادل التجاري والتخفيف من الأعباء التشغيلية واللوجستية على قطاع النقل.كما تم التطرق إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في مجالات النقل والترانزيت وعبور الأشخاص والمركبات، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويسهم في تنشيط حركة العبور والتبادل بين وسوريا.وتناول الاجتماع أيضاً ملف التعاون في قطاع الطيران المدني، حيث جرى البحث في آفاق التنسيق والتعاون مع الجانب السوري في ما يتعلق بمشروع تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، والذي من المقرر فض عروض المناقصة المرتبطة به نظراً لما يمثله المشروع من أهمية على مستوى تعزيز البنية التحتية للنقل الجوي في لبنان.كما جرى التداول في مسألة إعادة فتح المسار الجوي المباشر بين ودمشق، والذي كان يُعتمد سابقاً ويتيح اختصار مدة الرحلات الجوية بين المطارين بنحو عشر دقائق، لما لذلك من أثر إيجابي على تسهيل حركة الطيران والركاب وتحسين الكفاءة التشغيلية للرحلات الجوية.وفي ما يتعلق بالمعابر الحدودية، ناقش الجانبان خطة الجانب اللبناني لنقل موقع مركز المصنع الحدودي إلى نقطة أقرب من الحدود السورية، بدلاً من الموقع الحالي الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات، بما يساهم في تسريع حركة العبور وتخفيف الازدحام وتحسين الإجراءات اللوجستية.كذلك تم البحث في ملف إعادة فتح معبر العبودية، بعد تضرر الجسرين الرابطين بين البلدين خلال العام 2024. وأشار الجانب اللبناني إلى أنه، وبناءً على طلب سابق من الجانب السوري، قام بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل بإنشاء جسر مؤقت، أصبح جاهزاً اعتباراً من تاريخ 17 تشرين الثاني 2025، فيما أوضح الجانب السوري أنه يعمل حالياً على تنفيذ جسر موازٍ، متوقعاً إنجازه خلال شهر تموز المقبل.وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على متابعة البحث في مختلف هذه الملفات عبر اللجان الفنية المشتركة بين البلدين، والتي من المرتقب أن تعقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، في إطار تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف قطاعات النقل.