أبي المنى استقبل الشيخ غنام: متمسّكون بالحقيقة التوحيدية وثوابت الهوية

استقبل شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور ، في دارته في شانيه، الشيخ أبو حسن غنام بعد تماثله للشفاء، وضمن الزيارات التقديرية التي يقوم بها لمشايخ الطائفة، الذين تكرّموا بزيارته أو السؤال عنه. وقد كان في استقباله والوفد الكبير المرافق من المشايخ الشيخ ابي المنى وعدد من مساعديه ومشايخ من البلدة والجوار.واشار الشيخ غنام في كلامه خلال اللقاء إلى أن "ما يقوم به ينبع من قناعة توحيدية ونية للجمع، وبما ينسجم ويتلاقى مع توجهات شيخ العقل"، وشاكراً ل"سماحته الاهتمام والمتابعة للأزمة الصحية التي مرّ بها".، أثنى الشيخ على نية الشيخ غنام، ومباركاً المبادرة التي يقوم بها، متمنياً أن "تُقابل بنفس النية والتوجّه، بما يؤول إلى جمع الشمل"، مؤكدًا "الالتزام بالثوابت التي أرساها الأمير السيد عبدالله التنوخي والسلف الصالح في ما يخص المسلك التوحيدي ومفترضاته، وهو ما نحرص ومشايخنا الأجلّاء على الالتزام به وصونه، متمسكين بالحقيقة التوحيدية التي تحرسنا ونحرسها بالتحقق والالتزام، وبثوابت الهوية الروحية دون أدنى تراجع أو انكفاء".