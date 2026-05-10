تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبي المنى استقبل الشيخ غنام: متمسّكون بالحقيقة التوحيدية وثوابت الهوية

Lebanon 24
10-05-2026 | 10:06
A-
A+
أبي المنى استقبل الشيخ غنام: متمسّكون بالحقيقة التوحيدية وثوابت الهوية
أبي المنى استقبل الشيخ غنام: متمسّكون بالحقيقة التوحيدية وثوابت الهوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دارته في شانيه، الشيخ أبو زين الدين حسن غنام بعد تماثله للشفاء، وضمن الزيارات التقديرية التي يقوم بها لمشايخ الطائفة، الذين تكرّموا بزيارته أو السؤال عنه. وقد كان في استقباله والوفد الكبير المرافق من المشايخ الشيخ ابي المنى وعدد من مساعديه ومشايخ من البلدة والجوار. 
Advertisement



واشار الشيخ غنام في كلامه خلال اللقاء إلى أن "ما يقوم به ينبع من قناعة توحيدية ونية للجمع، وبما ينسجم ويتلاقى مع توجهات سماحة شيخ العقل"، وشاكراً ل"سماحته الاهتمام والمتابعة للأزمة الصحية التي مرّ بها".

 



من جهته، أثنى الشيخ أبي المنى على نية الشيخ غنام، ومباركاً المبادرة التي يقوم بها، متمنياً أن "تُقابل بنفس النية والتوجّه، بما يؤول إلى جمع الشمل"، مؤكدًا "الالتزام بالثوابت التي أرساها الأمير السيد عبدالله التنوخي والسلف الصالح في ما يخص المسلك التوحيدي ومفترضاته، وهو ما نحرص ومشايخنا الأجلّاء على الالتزام به وصونه، متمسكين بالحقيقة التوحيدية التي تحرسنا ونحرسها بالتحقق والالتزام، وبثوابت الهوية الروحية دون أدنى تراجع أو انكفاء".
مواضيع ذات صلة
أبي المنى زار ابو الحسن متضامناً: نعمل لدرء الفتنة ونحتكم للدولة والقضاء
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى: عقد القمة الروحية ضرورة وجودية وليس لقاءً بروتوكولياً
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى يحيي ذكرى كمال جنبلاط
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل الشيخ طلال الضاهر على رأس وفد من العشائر العربية في خلدة
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24

طائفة الموحدين الدروز

الموحدين الدروز

سامي أبي المنى

زين الدين

أبي المنى

الموحدين

من جهته

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:40 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:34 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-05-10
Lebanon24
11:40 | 2026-05-10
Lebanon24
11:34 | 2026-05-10
Lebanon24
11:30 | 2026-05-10
Lebanon24
11:00 | 2026-05-10
Lebanon24
10:56 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24