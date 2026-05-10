رجي من روما: لا بديل عن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية

بدأ والمغتربين يوسف رجي جولته الرسمية في الفاتيكان وإيطاليا بزيارة رمزية للمعهد الحبري في روما، بمشاركة السفيرين فادي عساف وكارلا الجزار، حيث التقى المعتمد البطريركي المونسنيور أبي سعد وفعاليات دينية وأبناء الجالية .وخلال الزيارة، شدّد رجي على الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة البطريركية في تعزيز الروابط التاريخية مع الكرسي الرسولي، واصفاً المعهد بأنه منارة ثقافية جسدت على مر العصور رسالة القائمة على التعددية والانفتاح. كما وجّه تحية للمغتربين اللبنانيين، معتبراً إياهم الركيزة الأساسية في نقل وجه لبنان الحضاري إلى المجتمعات الدولية.وفي الشأن السياسي، أعاد الوزير رجي التأكيد من روما على ثوابت ، مشدداً على لبنان بنهج السلام وحرصه على بسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي اللبنانية كمدخل أساسي لتحقيق الاستقرار المستدام.