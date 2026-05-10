|
لبنان
رجي من روما: لا بديل عن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
Lebanon 24
10-05-2026
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي جولته الرسمية في الفاتيكان وإيطاليا بزيارة رمزية للمعهد الحبري
الماروني
في روما، بمشاركة السفيرين فادي عساف وكارلا الجزار، حيث التقى المعتمد البطريركي المونسنيور
جورج
أبي سعد وفعاليات دينية وأبناء الجالية
اللبنانية
.
وخلال الزيارة، شدّد رجي على الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة البطريركية في تعزيز الروابط التاريخية مع الكرسي الرسولي، واصفاً المعهد بأنه منارة ثقافية جسدت على مر العصور رسالة
لبنان
القائمة على التعددية والانفتاح. كما وجّه تحية للمغتربين اللبنانيين، معتبراً إياهم الركيزة الأساسية في نقل وجه لبنان الحضاري إلى المجتمعات الدولية.
وفي الشأن السياسي، أعاد الوزير رجي التأكيد من روما على ثوابت
الدولة اللبنانية
، مشدداً على
التزام
لبنان بنهج السلام وحرصه على بسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي اللبنانية كمدخل أساسي لتحقيق الاستقرار المستدام.
النائب الياس بو صعب: نأمل أن تؤدي الاتصالات إلى ضغط على الاسرائيليين لاسترجاع الاراضي المحررة وصولا الى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبناني
الخارجية السورية: ندعم جهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل اراضيها
وزير الخارجية يوسف رجي: الدولة اللبنانية وحدها هي التي تملك سلطة التفاوض
الرئيس عون: لبنان ملتزم حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه
أمرٌ قد يؤدي إلى "إضعاف الحزب".. معهد إسرائيلي يحدّده
بعد ورود اتصال لمركز الدفاع المدني.. إخلاء منازل في أرزي
توقيف مسببي الإشكال المسلح في عكار.. هذا ما ضبط بحوزتهما
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
إبراهيم الموسوي: كفى نهجاً تفريطياً واستسلاماً
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
