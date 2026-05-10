انذار اسرائيلي جديد لسكان هذه المناطق.. للاخلاء فوراًَ

🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً…

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انذاراً عاجلاً الى المتواجدين في البلدات والقرى التالية: , جرجوع, سجد (جزين)، معتبراً أنه وفي ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم.وتابع: حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة.واضاف: كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!