انذار اسرائيلي جديد لسكان هذه المناطق.. للاخلاء فوراًَ

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: دير الزهراني, جرجوع, سجد (جزين)
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً… pic.twitter.com/2tjeJXJBBR
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 10, 2026
