|
لبنان
إبراهيم الموسوي: كفى نهجاً تفريطياً واستسلاماً
Lebanon 24
10-05-2026
|
14:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا النائب الدكتور
إبراهيم الموسوي
، عضو "
كتلة الوفاء
للمقاومة"،
السلطة اللبنانية
إلى الكف عما وصفه بـ"النهج التفريطي والاستسلامي"، منتقداً استمرار المسار التفاوضي في ظل استمرار الاستهدافات وسقوط الضحايا.
وتساءل
الموسوي
عن الوعود السابقة برفض التفاوض تحت النار وبوقف إطلاق النار، معتبراً أن الواقع لم يشهد سوى "المزيد من الخضوع وضياع الحقوق".
كلام الموسوي جاء خلال مراسم تشييع الشهيد حمزة شوكت موسى في بلدة الخريبة البقاعية، بمشاركة حشد من الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية. وأشاد الموسوي بتضحيات عائلة الشهيد التي قدمت ثلاثة أبناء، مؤكداً أن دماء هؤلاء هي التي تمنح الوطن عزته وسيادته.
واختتم كلمته بتوجيه الانتقاد للسلطة
اللبنانية
، معتبراً أن الانجراف في "خط التفاوض المباشر" لا يجلب إلا الذل، وأن كل
شهيد
يرتقي يمثل "حجة" على من يفرطون بمعاني الكرامة الوطنية. وعقب الكلمة، أمّ السيد عدنان الموسوي الصلاة على الجثمان قبل مواراته في الثرى.
