إبراهيم الموسوي: كفى نهجاً تفريطياً واستسلاماً

دعا النائب الدكتور ، عضو " للمقاومة"، إلى الكف عما وصفه بـ"النهج التفريطي والاستسلامي"، منتقداً استمرار المسار التفاوضي في ظل استمرار الاستهدافات وسقوط الضحايا.

Advertisement

وتساءل عن الوعود السابقة برفض التفاوض تحت النار وبوقف إطلاق النار، معتبراً أن الواقع لم يشهد سوى "المزيد من الخضوع وضياع الحقوق".



كلام الموسوي جاء خلال مراسم تشييع الشهيد حمزة شوكت موسى في بلدة الخريبة البقاعية، بمشاركة حشد من الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية. وأشاد الموسوي بتضحيات عائلة الشهيد التي قدمت ثلاثة أبناء، مؤكداً أن دماء هؤلاء هي التي تمنح الوطن عزته وسيادته.

واختتم كلمته بتوجيه الانتقاد للسلطة ، معتبراً أن الانجراف في "خط التفاوض المباشر" لا يجلب إلا الذل، وأن كل يرتقي يمثل "حجة" على من يفرطون بمعاني الكرامة الوطنية. وعقب الكلمة، أمّ السيد عدنان الموسوي الصلاة على الجثمان قبل مواراته في الثرى.